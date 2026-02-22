22 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 22 de febrero de 2026

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este domingo.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 22 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 22 de febrero de 2026

Por Sitio Andino Economía

Este domingo 22 de febrero de 2026, el dólar oficial cotiza en $1.395 para la venta en el Banco Nación y la compra cotiza en $1.345.

Tras el levantamiento del cepo en abril de 2025, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. Desde enero de 2026, el sistema de bandas cambiarias evolucionará cada mes al ritmo correspondiente al último dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por INDEC.

Lee además
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este sabado 21 de febrero de 2026
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 21 de febrero de 2026
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 20 de febrero de 2026
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 20 de febrero de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, domingo 22 de febrero de 2026

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.410;
  • Para la venta a $1.430.
DÓLAR VIERNES.jpg

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, domingo 22 de febrero de 2026

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.401,52 para la compra;
  • A $1.402,07 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.434,59 para la compra;
  • A $1.461,10 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.748,50 para la compra;
  • A $1.813,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, domingo 22 de febrero de 2026

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.570 para la compra;
  • En $1.670 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera:

  • A $629 para la compra;
  • A $1.589,99 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 19 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 18 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 16 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 15 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 14 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 13 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 12 de febrero de 2026

Suben las cuotas de medicina prepaga en marzo: cuánto aumentan los planes

LO QUE SE LEE AHORA
suben las cuotas de medicina prepaga en marzo: cuanto aumentan los planes
Salud privada

Suben las cuotas de medicina prepaga en marzo: cuánto aumentan los planes

Las Más Leídas

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral
Elecciones 2026

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral

Lluvias y tormentas en Mendoza: cuáles fueron las zonas más afectadas
relevamiento

Lluvias y tormentas en Mendoza: cuáles fueron las zonas más afectadas

Cráter del volcán Peteroa ahora (Gentileza). video
Se instalan nuevas estaciones de monitoreo

Mirá las imágenes inéditas del cráter del volcán Peteroa en Malargüe

Guía para comprar un auto hoy: cómo financiar un 0 km o usado según tu situación personal
MERCADO AUTOMOTOR

Guía para comprar un auto hoy: cómo financiar un 0 km o usado según tu situación personal

Mercado inmobiliario en transición: más viviendas en venta y un crédito hipotecario que reaparece
PARA TENER EN CUENTA

Mercado inmobiliario en transición: más viviendas en venta y un crédito hipotecario que reaparece