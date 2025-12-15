15 de diciembre de 2025
Cuánto costó la crianza de un niño en noviembre en Argentina, según el Indec

El Instituto publicó los valores de la canasta de crianza correspondiente al mes pasado. Cuáles fueron los valores.

Por Sitio Andino Economía

El costo mensual de la canasta de crianza para niños y adolescentes superó los $570.000 en el mes de noviembre de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Criar a un chico de entre 6 y 12 años demandó $571.106 mensuales, mientras que el gasto para un menor de 1 año alcanzó los $450.355.

Cuánto cuesta la crianza de un niño o adolescente

De acuerdo con los datos difundidos, los valores de la canasta según el tramo etario fueron los siguientes:

  • Menores de 1 año: $450.355
  • Niños de 1 a 3 años: $535.823
  • Niños de 4 a 5 años: $454.165
  • Niños de 6 a 12 años: $571.106

En el caso de los bebés menores de un año, el costo total se explicó por $142.416 en bienes y servicios y $307.939 correspondientes al cuidado. Para el grupo de 1 a 3 años, los bienes y servicios representaron $183.892, mientras que el cuidado insumió $351.930 mensuales.

El INDEC precisó que el componente de bienes y servicios se calcula a partir de la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, que incluye alimentos, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda, entre otros rubros. En tanto, el costo del cuidado surge de la valorización de las horas teóricas necesarias para la atención de los niños, tomando como referencia la remuneración del personal de casas particulares.

La medición de la canasta de crianza se actualiza mensualmente y busca visibilizar el impacto económico que implica la crianza en los hogares, así como aportar información clave para el diseño y seguimiento de políticas públicas vinculadas a la infancia y la niñez.

