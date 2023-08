Crecen las operaciones con dólar MEP en Mendoza camino a las PASO

Y si bien el acceso está condicionado a contar con cuenta bancaria habilitada (cada vez más restringida por el Banco Central en el afán de cuidar las reservas, que apenas superan u$s 24.200 millones), el cepo cambiario que limita la compra de dólar ahorro a través de los bancos se extendió a los llamados "financieros" como el MEP .

"Hay un crecimiento importante en la cantidad de cuentas en su gran mayoría para compra de dólar MEP, dado que existe mucha diferencia con el resto de los FX (Forex Trading, o intercambio de divisas)", resume Fernando Galante, responsable de Ohana Inversiones.

En ese contexto, una ventaja comparativa es la brecha de precios.

Al jueves 10 se transaba en torno a los $566,25, un 6% por debajo de un dólar blue desbocado (llegó a tocar los $608). Sin embargo, la demanda sostenida hizo subir el precio del MEP hasta 1,5% durante la jornada, y aún así le alcanzó para marcar distancia con el CCL (Contado con Liqui) el otro "financiero" que cayó el mismo porcentaje hasta $580,77.

Cómo se opera dólar MEP y su auge

Dólar MEP (siglas de Mercado Electrónico de Pagos, por ser una modalidad no física) o Dólar Bolsa consiste en la compra de un bono en pesos para después venderlo contra dólares previo a un "parking" (estadía) de hasta 48 hs. Los títulos o bonos más elegidos para hacerlo son el AL30 y el GD30, por su liquidez en el mercado.

Desde la firma de asesoría financiera Criteria Broda, la economista Aroma Vallejo confirma el auge. Y asegura que "si bien muchos operan directamente con su banco, el ritmo de aperturas en el mercado venía promediando 35 mensuales, y durante la primera semana de agosto ya se habilitaron 13 cuentas nuevas".

Justamente, un repaso de la dinámica en lo que va del 2023 muestra que las operaciones alcanzaron un pico en mayo en lo que va de agosto muestra que también las transacciones, en volumen, son mayores.

Por caso, en lo que va de agosto los inversores mendocinos compraron bonos AL30 por un total de $26 millones. Eso equivale a casi 35% más que en julio

El clima político y la incertidumbre que generan las elecciones PASO 2023 en los mercados explican el comportamiento de los inversores que dibuja la curva de evolución. De hecho, antes de las PASO para gobernador en Mendoza del 11 de junio también la demanda de dólar MEP alcanzó un pico del 5%, con cuentas comitentes que ya se habían multiplicado por 2,5.

En ese tren, el valor agregado que ofrecen los operadores para administrar los activos de sus clientes hace la diferencia.

"El volumen de transacciones se ha multiplicado casi por 10 aunque los montos por ticket han disminuido, lo que quiere decir que hay más operaciones retail. Nos adaptamos y empezamos a vender contra liquidación en 48 horas, lo que da un precio mucho mejor", añade Galante.

Por qué atrae a los ahorristas

Martín (38) reconoce que comprar dólar MEP es "su" inversión cada mes luego de cobrar el sueldo. Y que compra "lo que puede", aunque como muchos mendocinos este mes admite haber invertido un 20% más.

El ahorrista, jefe de una familia de tres miembros, cuenta que "el dólar MEP nos salva, porque es legal, lo tenés en el homebanking y no tenés que ir a la cueva a comprar blue. El monto depende de cada mes, pero compro lo que me alcance para ahorrar, nunca los he vendido. Es el viejo y querido "ahorro en verdes".

Claro que a veces las mismas restricciones obligan a agudizar el ingenio. Como cuando el sistema detecta una compra superior a la permitida y bloquea la operación, algo que, en el caso de Martín, no le impidió una suerte de "triangulación" para el traspaso entre su cuenta bancaria y una billetera virtual.

A la hora de explicar el fenómeno que atrae a los pequeños inversores, los analistas lo vinculan a otro fenómeno con el que convivimos: la inflación.

Para el economista Lautaro Moschet, de la Fundación Libertad y Progreso, "lamentablemente las perspectivas no son favorables, ya que la inflación seguirá aumentando en la medida en la que no haya medidas drásticas respecto a la política monetaria. La desconfianza en nuestra moneda es cada vez mayor y eso lo vemos reflejado en el tipo de cambio".