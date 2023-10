The Beatles presentará su última canción

Se viene una nueva y última canción de The Beatles gracias a la inteligencia artificial.

Paul McCartney y Ringo Starr confirmaron cuándo se lanzará la nueva canción de The Beatles . Se trata de una mezcla inédita que pudo ser masterizada gracias a herramientas de la inteligencia artificial y permitirá escuchar por última vez al icónico grupo.

A más de 53 años de su separación, el cuarteto se mantiene como una de las bandas más emblemáticas en la historia de la música. "Es muy conmovedor, es una versión real", aseguraron, al anunciar que el mes próximo saldrá "Now and Then".