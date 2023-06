The Beatles lanzará una canción inédita este año

"La acabamos de terminar y la lanzaremos este año" , anticipó McCartney a Radio 4 pero no confirmó de qué tema se trata. Sin embargo, los rumores indican que es probable que se trate de una composición de Lennon de 1978 llamada "Now and Then" .

Dos de esas canciones, "Free As A Bird" y "Real Love", fueron aisladas, completadas y publicadas en 1995 y 1996, siendo el primer material "nuevo" que se lanzaba de The Beatles en 25 años.

La banda ya había intentado grabar "Now And Then", una canción de amor apologética típica de la carrera posterior de Lennon, pero el proyecto fue desestimado. Luego, en una entrevista, McCartney reveló que George Harrison había considerado la canción como una "basura" y que se había negado a trabajar e ella.

"No tenía buen título y necesitaba más trabajo, pero era un verso precioso que cantaba John", dijo Paul a Q Magazine, y agregó: "A George no le gustaba. The Beatles siendo demócratas. No la hicimos".

A su vez había problemas técnicos con la grabación original, donde se escuchaba un zumbido persistente por los circuitos eléctricos del apartamento neoyorquino de Lennon.

En 2009 se lanzó una nueva versión de dicho demo sin el sonido de fondo; fue entonces que los fans especularon con que la grabación no estaba disponible en 1995, sugiriendo que tras su muerte había sido robada de su apartamento junto a otros efectos personales.

A pesar de la negativa de Harrison, McCartney había expresado repetidamente sus deseos de terminar la canción de su amigo.

Fuentes: Télam, BBC y CNN en español