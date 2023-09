Soledad Barruti analiza cómo se alimenta la sociedad actual

“Así como cuando comemos no comemos, sino que nos comen y así como cuando pensamos no pensamos, sino que nos piensan, cuando amamos también nos insertamos en dispositivos previos que van modelando nuestra forma de amar" contó la periodista Soledad Barruti en diálogo con el programa El Buen Salvaje -que se emite de lunes a viernes de 13 a 15 y se repite de 20 a 21 por Radio Andina 90.1.

"Hay que dejar de dar por sentado eso que no nos copa, que no nos gusta, que nos está llevando a lugares que no están buenos, porque hacen normas reiterativas algunas cosas que no nos sirven" agregó.