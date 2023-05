Joni Mitchell está de regreso con "At Newport"

Mitchell deleitó a la audiencia mezclando su voz con la de los otros cantantes, en clásicos como “Big Yellow Taxi”, “A Case Of You” y “Both Sides Now”. Por si esto fuera poco, mostró su destreza en la guitarra haciendo una versión instrumental de “Just Like This Train.”

En las notas del álbum “At Newport”, Cameron Crowe escribe sobre la difícil y milagrosa recuperación de Mitchel de un aneurisma cerebral en 2015, que llevó a su emotivo regreso a Newport.

“Mitchell salió del costado del escenario, balanceándose suavemente, en un fino estilo veraniego, con boina y anteojos de sol. Su buen estado de ánimo instantáneamente marcó la tendencia. Esta actuación sería una íntima reunión de amigos, como los Joni Jams que realizó en su propio living durante los últimos años de la recuperación. Con una amplia sonrisa, Michell hizo su aparición, sentándose en el escenario junto a Carlile. A los pocos minutos, la noticia se había difundido en todo el mundo. Mitchel estaba de regreso, brillando con entusiasmo, interpretando 13 canciones tiernas y apasionadas y finalizando con una alegre versión de ‘The Circle Game’ para que cantaran todos”.

El 10 de junio de 2023, Mitchell encabezará un único “Joni Jam” en el Gorge Amphitheater de Quincy, Washington, con Brandi Carlile como invitada especial. Se trata del primer show de Mitchell en 20 años y las entradas se agotaron apenas fue anunciado.

El regreso de Mitchell a la vida pública continuó en marzo, en un concierto tributo en Washington DC por haber recibido el premio Library of Congress Gershwin Prize for Popular Song. El show contó con la presencia de James Taylor, Graham Nash, Annie Lennox, Herbie Hancock, Cyndi Lauper, Angelique Kidjo, Ledisi y Diana Krall, junto a varios artistas del concierto de Newport, incluyendo a Carlile. El concierto “Joni Mitchell: The Library of Congress Gershwin Prize for Popular Song” fue transmitido por la red de televisión pública estadounidense el viernes 31 de marzo.