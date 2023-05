Por estos días si hay algo de lo que se habla en la Argentina es sobre “El amor después del amor” , la biopic que cuenta la vida y obra de Fito Páez . No hay café ni mesa de amigos que en algún momento tenga ese tópico para la discusión. Lo cierto es que en la primera semana de exhibición la serie tuvo 6.800.000 vista posicionándola como la más mirada en toda América Latina.

En el primer capítulo, se lo puede ver a Fito empezando a ser parte de la recordada y famosa Trova Rosarina, compuesta por Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Rubén Goldín y varios más. Y muchos que ya peinan canas, recordaron a aquel Baglietto con jardinero y pelo largo cantando “Era en abril” y aquel célebre concierto en el viejo teatro City ubicado en el corazón de la Galería Tonsa en pleno centro de Mendoza.

-Cuando empezaron a hablar de la serie, al primero que con contactaron fue a mi hermano Julián. Pero a él no lo interés actuar. Inmediatamente me preguntaron a mí, y como estoy interesado en la actuación, les dije que si y empecé a trabajar.

-La verdad que tener esta oportunidad es única. Tuvimos mucho tiempo de producción (como un año) y después llegó el tiempo de la filmación de la serie. Fue un laburazo extenso.

-Hablé con mi papá antes de que me filmarán haciendo de mi papá. Me dio ciertos tips pero lo que no hay que olvidarse es que tengo ventaja muy grande y es que lo conozco desde que nací. Baglietto es mi papá y se muy bien cómo es. Hacer de mi papá en la serie de Fito Páez fue maravilloso.

-Igualmente vi muchos videos de youtube para ver sus presentaciones. Por suerte hay gente que ha subido muchos conciertos y presentaciones y eso me sirvió muchísimo.

-El vestuario me lo dio la serie. La jardinera y las remeras me las dieron ellos. Mi papá aportó algunas gorras que tenía de esa época.

-Tengo 26 años y conozco a todos los que salen en la serie porque eran amigos de mi papá y mi mamá. A Fito lo conozco de toda la vida. A Fabi y a muchos más. Es más, yo me llamo Joaquín gracias a mi padrino, Joaquín Sabina.

-Cuando se fue a estrenar la serie hicimos una fiesta privada para verla completa y quedé muy flasheado con la interpretación de cada uno. Me parece que es muy muy acertada, con una buena onda increíble y una vibra muy hermosa.

