Eruca Sativa sigue festejando sus canciones por el país

El largo viaje

Eruca recorrió desde sus inicios (2007) importantes escenarios de Argentina, Latinoamérica (Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Colombia, México y Cuba) y España. En estos años participaron en festivales como Vive Latino, Cosquín Rock (ediciones de Argentina, México y Bolivia), Cosquín Folclore, Personal Fest, Lollapalooza, Rock al Parque Bogotá, Festival de Santa Lucía México, Rock & Roll All Stars, Mother of all en Monterrey e innumerables eventos regionales además de compartir escenario con artistas como Guns´n Roses, Foo Fighters y Aerosmith entre otros.