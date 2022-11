Eruca Sativa sigue presentando nuevas versiones

Participaron en festivales como: Vive Latino, Cosquín Rock, Cosquín Folclore, Personal Fest, Lollapalooza, Rock al Parque Bogotá, Festival de Santa Lucía México, Rock & Roll All Stars, Mother of all en Monterrey e innumerables eventos regionales, además de compartir escenario con artistas como Guns´n Roses, Foo Fighters y Aerosmith, entre otros.

Su discografía está compuesta por los títulos “La Carne” (2008), “Es” (2010), “Blanco” (2012), “Huellas Digitales (en vivo)” (2014), “Barro y Fauna” (2016), “Seremos Primavera” (2019) y “Seremos Primavera en vivo en la Ballena Azul” (2022).

En 2016 recibieron su primera nominación a los Latin Grammy en la categoría “Mejor canción de rock” por “Nada Salvaje”, canción cuyo video les valió un Premio Gardel a la Música (Argentina). En 2017 Eruca recibió dos Premios Gardel por “Barro y Fauna” en las categorías “Producción del año” y “Mejor disco de Rock”, y también dos nominaciones a los Latin Grammy en las mismas categorías.

En 2020 el grupo recibió el Premio Gardel en la categoría “Mejor álbum grupo de rock” por “Seremos Primavera” y obtuvo tres nominaciones a los Latin Grammy por el mismo en las categorías: “Mejor álbum de rock”, “Mejor canción de rock” por “Creo” y “Mejor canción alternativa” por “Carapazón”.

En septiembre de 2021 presentaron el single y video “Día Mil”, track grabado en plena pandemia de forma remota entre los integrantes del grupo, nominada para la 23era Entrega Anual del Latin GRAMMY® en la categoría “Mejor canción de rock”.

Acaban de lanzar su segundo álbum grabado en concierto: “Seremos primavera en vivo en la Ballena Azul”, material fue registrado en mayo de 2022 en el Auditorio Mayor del CCK de la Ciudad de Buenos Aires.

Actualmente tienen listo su próximo trabajo discográfico de estudio y están emprendiendo su gira argentina de celebración por 15 años de carrera.