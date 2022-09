Entrevista a Manuel Caponi, el mendocino que actúa en "Argentina, 1985"

Son las 8.30 del martes 27 de septiembre, “Manu” atiende el celular desde Buenos Aires donde vive hace casi una década, tiene la voz afectada y carraspea pero no le da importancia y comienza a contar sobre el sueño que viene construyendo hace años y que finalmente ve concretarse frente a sus ojos todavía incrédulos. “Es un día intenso, lleno de cosas lindas”, dice sobre la jornada que tiene por delante. En horas, tiene el estreno de la película “Argentina, 1985” y la previa marca una agenda cargada. A él no le importa, está feliz y se le nota a kilómetros y a través de un teléfono.

“Siempre tuve un acercamiento a lo escénico, siempre me gustó la exposición. Estuve en todos los actos de la escuela, bailaba, actuaba, lo que fuera. Mi primera actuación fue en una jura a la Bandera, yo tenía unos 16 años y me pidieron que interpretara a Manuel Belgrano y les tomara juramento a los chicos y chicas de 4to grado y me lo tomé muy en serio, pero realmente, muy en serio”, recuerda y se ríe.

“Fue en aquel momento cuando una profesora de Lengua se me acercó y me dijo: ‘vos tenés que ser actor’. Hoy, años después creo que ella me vio antes que nadie, incluso antes que yo mismo. Por esa época, era un adolescente que no sabía qué hacer, si estudiar Derecho, Medicina o si ser profe de Educación Física. Entonces, me llamó mi tío (Marco Antonio) y me propuso ir un año a Buenos Aires y probar con estudiar teatro o simplemente tomar un año sabático mientras decidía qué hacer”, contó Manuel.

WhatsApp Image 2022-09-27 at 9.00.53 AM.jpeg Manuel Caponi, de Las Heras, Mendoza para todo el mundo.

Y continuó: “Acepté la propuesta, creo que tengo una especie de caballo adentro mío que me lleva a lugares de manera impulsiva, enérgica y confío mucho en él porque me empuja hacia donde siento que tengo que ir sin dar tantas vueltas, me da el impulso necesario para imponerme a los miedos. No lo puedo explicar, me lleva locamente hacia cada corazonada que tengo”.

Sobre ese caballo salvaje, Manu cabalgó a Buenos Aires y comenzó a estudiar. Se formó como actor en las escuelas Timbre 4, El Sportivo teatral, El excéntrico de la 18, Telefé Cast 2019 y la UNA. Su primera presentación marcó el inicio de lo que hoy celebra. “En la muestra de fin de año (en Timbre 4), en la que me paré por primera vez frente a una sala y con público, algo cambió para siempre, me atravesó y sabía que no iba a poder volver atrás. Llamé a mi tío, quien es como un hermano mayor, que me acompaña desde lugares muy profundos y le dije: ‘quiero hacer esto por el resto de mi vida’”.

Argentina, 1985

Un casting que descubrió en Instagram lo llevó a formar parte de la película de Santiago Mitre, “Argentina, 1985” en un elenco que exhibe los talentos de actores como Ricardo Darín y “Peter” Lanzani. El camino fue vertiginoso, participó del llamado, primera instancia, segunda, tercera y la noticia de su vida lo sorprendió caminando por Mendoza junto a “Lalo”, su papá.

“Cuando recibí la noticia, no lo podía creer, entender. Fue una euforia que no podía controlar, estaba en Mendoza, iba caminando con mi viejo, me acuerdo que le agarré el brazo y se lo sacudía sin parar antes de poder contarle lo que me estaba pasando. Eso fue a mediados del año pasado, ahí comenzó”, recordó.

argentina 1985 cine.jpg "Argentina, 1985", estrena este jueves en todos los cines del país.

Sobre su personaje, Manu- sin spoilear- contó que interpreta a Lucas Palacios, uno de los ayudantes fiscales que, en la realidad, existe y con quien mantiene contacto casi a diario. “En la película es un chico de 27 años, casado, con hijos y que necesita trabajar. Así, llega a formar parte del grupo que se encarga de investigar los crímenes de la dictadura militar, de recabar pruebas”, arranca.

“Actuar en esta historia, revivirla fue escalofriante. Estudié mucho, me metí en la época y fue entrar en zonas muy oscuras del ser humano, uno no llega a comprender tanta crueldad y en esta película te sumergís en esos años tenebrosos donde las personas simplemente no eran libres. El proceso del juicio me atravesó el cuerpo porque las escenas se grabaron en la sala real donde ocurrió y a veces sentía que no podía soportarlo, cuando entraba el actor que interpreta a Videla, se despertaban algunos fantasmas en la sala: todo lo que leí, lo que escuché, lo que vi en películas, videos, archivos, estaba sucediendo nuevamente ahí”, dijo.

Y agregó: “Ese es el espíritu de la película, habla de esos años con este mensaje tan necesario en este momento, en el que tenemos que defender la democracia, que es lo más importante. Recientemente, intentaron matar a la vicepresidente, no podemos vivir esto como sociedad, no podemos permitirlo, lo que ocurrió durante la última dictadura fue una locura, y en eso insistimos, en cuidar, en defender la democracia”.

Luego de exhibirse en los festivales de Venecia y en el de San Sebastián (donde el discurso del “Chino” Darín tuvo gran impacto y alcance), la obra de Santiago Mitre acaba de ser elegida como la película que representará a Argentina en la categoría “Mejor película extranjera” en la próxima edición de los premios Oscar.

637161-45546-festival-2520de-2520venecia-2520argentina-252019.jpg Manuel, junto al elenco de "Argentina, 1985", en el Festival de Venecia. (Crédito foto: Página 12).

Claramente, “Argentina, 1985” es una de las películas más esperadas del año, llegará a los cines del país este jueves 29 de septiembre y seguirá recorriendo el mundo en diferentes festivales. Marca a su vez, el debut de este joven talento mendocino que viene preparándose hace años y que ahora, en el inicio del resto de su carrera, entiende luego de años de formación y estudio que “al final, hay recompensa”.

El CV de Manuel Caponi

WhatsApp Image 2022-09-27 at 9.00.52 AM (1).jpeg

Se formó como actor en las escuelas Timbre 4, El Sportivo teatral, El excéntrico de la 18, Telefé Cast 2019 y la UNA.

Trabaja como actor desde 2013. En teatro participó de las puestas Babilonia, dirigida por Laura Sardin, desde 2013 a 2015, en La manzana de las luces; El acto gratuito, dirigida por Luciano Cáceres; entre 2014 y 2015, en el Teatro El Grito.

En 2015, fue parte de Escala de blancos, dirigida por Melisa Hermida, en el Teatro Estepario. En 2016, bajo la dirección de Pichón Baldinu, participó en acrobacia aérea en el acto del bicentenario del Teatro Colón.

En 2017 y bajo la dirección de Fabián Bril, fue parte de Preciosos Instrumentos, presentado en El excéntrico de la 18. Ese mismo año llegó Coriolano off side, de Juan Finassi, Espacio sísmico en el marco de Micro Teatro BA. Sumó luego su participación en Corazón delator, con dirección de Marco Caponi y Mónica Antonópulos.

2018 fue el año de Salón comedor, a cargo de Leonardo Saggese y puesta en escena en Puerta Medrano, año en el que se sumó su unipersonal El malevo.

En 2019, ingresó a trabajar al Teatro Ciego, donde actúa en distintas obras hasta la fecha. Además, en la obra Risopolis, de Leonardo Saggese.

En televisión desarrolló su carrera en numerosas participaciones. Bolo para polka en Guapas (2014). Personaje para la tira Simona (2018). Bolo para Polka en Otros pecados (2018).

En publicidad, trabajó para Tim, Brasil (2014); ANSES, Argentina (2015), y Brahma (2017).

En cine grabó No me mates, largometraje de Gabriel Arbós, y participó en dos festivales de cine con el cortometraje El siervo, y en El viajero, 48 Hours Films, en 2017; y en Late godbay, 48 Hours Films, en 2018, dirigido por Nahuel Muno.

Trabajó como asistente de escenas, en 2016, en las obras Shakespeare, todos y ninguno y En la soledad de los campos de algodón, dirigida por Jorge Vitti (CCC).