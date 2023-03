El Lollapalooza le hace bien a los mendocinos

Del día 2 del @lollapaloozaar me quedo con los shows de @elsayelmar @udsenalemelo (ya lo dije por acá) y @tameimpala que no los había podido ver. Bien los @yungblud. Me hablaron muy bien del show de Catupecu. Lo de Wallows flojito y lo de @twentyonepilots era obvio.