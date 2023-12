El Cine Universidad renueva su cartelera

Puan

Ganadora de dos premios en la reciente edición del Festival de San Sebastián (mejor guión y mejor actor), esta tragicomedia escrita y dirigida por María Alché y Benjamín Naishtat, nos cuenta la historia de un tímido docente de filosofía de la UBA (Marcelo Subiotto), que se convierte en candidato a reemplazar a su mentor, un jefe de cátedra que muere repentinamente. Sin embargo, el regreso desde Alemania de un egocéntrico profesor (Leonardo Sbaraglia), desata la batalla entre ambos eruditos por el puesto. Con líneas de pensamiento y pedagogías totalmente opuestas, los protagonistas quedan envueltos en un duelo que tiene como telón de fondo las tensiones del mundillo académico. Ensamblando un tono tan ligero como filoso, en esta aclamada película se destaca la participación de un elenco de lujo que incluye nombres como los de Julieta Zylberberg, Alejandra Flechner, Cristina Banegas, Héctor Bidonde, Andrea Frigerio y Lali Espósito.

Cuando acecha la maldad

Ganadora del premio a Mejor Película en el Festival de Sitges, este estremecedor largometraje de Demian Rugna (No sabés con quién estás hablando, Aterrados), se ha convertido en el film de terror argentino más taquillero de los últimos 25 años en salas de nuestro país, y ha conquistado también un notable éxito en más de 600 cines de los Estados Unidos. La historia de este crispante relato se centra en dos hermanos que viven en una perdida zona rural, donde encuentran un cadáver mutilado y descubren en una casona a un hombre de aspecto monstruoso, que sería víctima de alguna clase de posesión satánica. Junto a un vecino, los protagonistas deciden cargar al sujeto en cuestión en la caja trasera de una camioneta, para deshacerse de él tras recorrer una buena cantidad de kilómetros. Sin embargo, esa determinación será solo el comienzo de una odisea tan fascinante como sangrienta, dotada de una inspirada puesta en escena que contiene los mejores condimentos del cine de terror.

Sala Azul

Hojas de otoño

El legendario director finlandés Aki Kaurismäki (El hombre sin pasado, Luces al atardecer, El otro lado de la esperanza), entrega otra amable y humanista película que consiguió este año el Premio del Jurado en el Festival de Cannes. Una mujer que tiene tres trabajos para lograr su subsistencia y un alcohólico que pasa por distintas labores, verán cruzar sus solitarios destinos en un karaoke y poco después en una serie de salidas al cine. Esta sensible tragicomedia de dos amantes que se sobreponen a la hostilidad de su entorno, encuentra sus momentos más emotivos en una serie de homenajes cinéfilos y melómanos que hace el realizador a referentes tan eclécticos como Charles Chaplin, Federico Fellini, Jean-Luc Godard y Carlos Gardel.

La huella escondida. Memoria e identidad

Dirigido por Brenda Junín, presidenta de la Fundación Pedemonte, este imperdible documental nos habla de la historia de Mendoza a partir de un recurso tan vital como el agua. Desde la transformación del desierto en un valle fértil gracias al sistema de riego de acequias que diseñaron los huarpes, hasta el paso de distintos pueblos que siguieron dándole forma e identidad a nuestro querido suelo.

Realizada por la Fundación Pedemonte y la productora audiovisual La Huella, esta producción fue seleccionada en 2019 por el FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual), y también declarada de interés legislativo en el Senado de Mendoza en noviembre de 2023.

David Bowie: A Reality Tour - Ciclo miércoles melómanos

Grabado en Dublín en 2003, este impresionante show fue parte de la última gira que el gran David Bowie presentó sobre los escenarios de varias ciudades del mundo, con 112 presentaciones en total.

El setlist pasea alrededor de algunas de las canciones más icónicas del "Duque" a lo largo de más de 30 años de carrera. Desde clásicos como Rebel Rebel, Fame, Under pressure, Life on Mars?, Ashes to ashes y Heroes; hasta joyitas como The loneliest guy, Hallo Spaceboy, The Motel, Slip away y Loving the alien.

Las entradas de la Sala Verde tienen un valor general de $1.800 y de $1.500 para estudiantes, egresados/as, personal de la UNCUYO y personas jubiladas.

Las entradas para la Sala Azul tienen un valor general de $1300 y de $1100 para estudiantes, egresados/as, personal de la UNCUYO y personas jubiladas.

Se pueden adquirir de forma anticipada a través de www.entradaweb.com.aro en boletería de la Nave UNCUYO de martes a domingos de 18:00 a 22:00 h.

Días y horarios

Sala Verde

Sábado 9

19:30 Napoleón

22:20 Maestro

Domingo 10

18:30 Maestro

21:00 Napoléon

Martes 12

19:30 Puan

21:45 Maestro

Miércoles 13

19:00 Napoleón

22:00 Cofradía Pantera del Cine Volumen 2

Sala Azul

Sábado 9

19:00 La huella escondida. Memoria e identidad

21:30 Hojas de otoño

Domingo 10

19:00 Hojas de otoño

21:30 Hojas de otoño

Miércoles 13

21:30 David Bowie: A Reality Tour - Ciclo miércoles melómanos