El Cine Universidad renueva su cartelera

The whale / Estados Unidos / 2022 / 117 minutos / Apta para mayores de 13 años con reservas / Dirección: Darren Aronofsky / Con: Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins, Samantha Morton, Sathya Sridharan y Jacey Sink.

Todo en todas partes al mismo tiempo

Una inmigrante china lucha por sostener una agitada lavandería mientras le hace frente a una serie de situaciones familiares, y además se ve acechada por una auditora de rentas que amenaza con cerrarle el negocio. De manera inesperada, la mujer se ve envuelta en una odisea salvaje en la que tendrá la misión de salvar el mundo explorando otros universos. Una exuberante película que combina múltiples géneros, comedia alocada, drama familiar, aventura adrenalínica y ciencia ficción con ingenioso despliegue de ideas.

Ganadora de 7 premios Oscar: Mejor película, Mejor director (Daniel Kwan y Daniel Scheinert), Mejor actriz protagónica (Michelle Yeoh), Mejor guion original, Mejor edición, Mejor actriz de reparto (Jamie Lee Curtis) y Mejor actor de reparto (Ke Huy Quan).

Everything everywhere all at once / Estados Unidos / 2022 / 139 minutos / Apta para mayores de 13 años / Guion y dirección: Daniel Kwan y Daniel Scheinert (The Daniels) / Con: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, James Hong, Jamie Lee Curtis.

Sala Azul

Close: Bélgica-Francia-Países Bajos / 2022 / 104 minutos / Apta para mayores de 16 años / Dirección: Lukas Dhont / Con: Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emili Dequenne, Léa Drucker, Kevin Janssens, Marc Weiss, Igor Van Dessel y Léon Bataille.

Sobre las nubes: Argentina / 2022 / 143 minutos / Apta para todo público / Dirección: María Aparicio / Con: Eva Bianco, Malena León, Leandro García Ponzo, Pablo Limarzi, Juana Oviedo.

Aftersun: Reino Unido-Estados Unidos / 2022 / 101 minutos / Apta para mayores de 13 años / Guión y dirección: Charlotte Wells / Con: Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall y Sally Messham.

Doble de cuerpo: Body double / Estados Unidos / 1984 / 110' / Dir.: Brian De Palma / Int.: Craig Wasson, Melanie Griffith, Greg Henry.

Vértigo: Estados Unidos / 1958 / 120 minutos / Apta para mayores de 13 años / Dirección: Alfred Hitchcock / Con: James Stewart, Kim Novak, Henry Jones, Tom Helmore

Las funciones serán desde el jueves 6 hasta el miércoles 12 de abril en la Nave UNCUYO (Maza 250 de Ciudad). Las entradas de la Sala Verde tienen un valor general de $700 y de $600 para estudiantes, personal de la UNCUYO y personas jubiladas. Las entradas para la Sala Azul tienen un valor general de $500 y de $400 para estudiantes, personal de la UNCUYO y personas jubiladas. Se pueden adquirir de forma anticipada a través de www.entradaweb.com.ar o en boletería de la Nave UNCUYO de martes a domingos de 18:00 a 22:00 hs.