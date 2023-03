La nueva programación del Cine Universidad ya está lista.

The whale / Estados Unidos / 2022 / 117 minutos / Apta para mayores de 13 años con reservas / Dirección: Darren Aronofsky / Con: Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins, Samantha Morton, Sathya Sridharan y Jacey Sink.

Todo en todas partes al mismo tiempo

Una inmigrante china lucha por sostener una agitada lavandería mientras le hace frente a una serie de situaciones familiares, y además se ve acechada por una auditora de rentas que amenaza con cerrarle el negocio. De manera inesperada, la mujer se ve envuelta en una odisea salvaje en la que tendrá la misión de salvar el mundo explorando otros universos. Una exuberante película que combina múltiples géneros, comedia alocada, drama familiar, aventura adrenalínica y ciencia ficción con ingenioso despliegue de ideas.

Ganadora de 7 premios Oscar: Mejor película, Mejor director (Daniel Kwan y Daniel Scheinert), Mejor actriz protagónica (Michelle Yeoh), Mejor guion original, Mejor edición, Mejor actriz de reparto (Jamie Lee Curtis) y Mejor actor de reparto (Ke Huy Quan).

Everything everywhere all at once / Estados Unidos / 2022 / 139 minutos / Apta para mayores de 13 años / Guion y dirección: Daniel Kwan y Daniel Scheinert (The Daniels) / Con: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, James Hong, Jamie Lee Curtis.

Close

La emotiva y contundente historia de Close gira alrededor de la estrecha amistad entre Leo y Remi, dos adolescentes que cursan el primer año de la escuela secundaria. En medio del bullying que reciben de sus compañeros, los protagonistas de este relato se acompañan cada vez más en su vida cotidiana, hasta que empiezan a asomar algunas diferencias y búsquedas personales de ambos. Con una mirada tan sutil como detallada, el director Lukas Dhont aborda el vínculo de estos chicos, a la vez que indaga en las contradicciones con el mundo de los adultos. Un noble y profundo film que ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes y estuvo en la carrera por el Oscar a Mejor película internacional.

Close / Bélgica-Francia-Países Bajos / 2022 / 104 minutos / Apta para mayores de 16 años / Dirección: Lukas Dhont / Con: Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emili Dequenne, Léa Drucker, Kevin Janssens, Marc Weiss, Igor Van Dessel y Léon Bataille.

El Kapo

"El Kapo" es un documental producido por la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de Valencia que relata la historia de un prisionero republicano llamado César Orquín Serra, quien ayudó a salvar a cientos de españoles en un campo de concentración nazi llamado Mauthausen.

Orquín Serra se destacó por su condición cultural, su capacidad de hablar siete idiomas (incluyendo un perfecto alemán) y una fuerte personalidad que le permitió ganarse la confianza de los SS y comandar un grupo de prisioneros compatriotas. Su dureza le valió enemigos, pero su actitud le permitió mantener con vida a cientos de prisioneros españoles. Este icónico valenciano nació en 1914 y murió en 1988 en Godoy Cruz, Mendoza, lugar al que llegó en 1950 para dejar atrás el horror de la guerra.

El film fue coproducido por TAU (Taller d’audiviosuals Universitat de València) y Señal U (canal de TDA de Unidiversidad, UNCuyo); dirigido por el cineasta español Albert Montón y basado en la investigación de Llin Llopis.

La proyección que se presentará en Cine Universidad contará con la presencia de autoridades de ambas universidades, familiares de Orquín Serra e investigadores.

El Kapo / 90 minutos / Dirección: Albert Montón / Investigación: Guillem Llin Llopis / Producción ejecutiva: Miquel Francés (Universitat de València), Horacio Villarreal (Señal U), Mauricio González (Unidiversidad, UNCuyo).

Sala Azul

Sobre las nubes

Ramiro es cocinero en un bar. Hernán es un técnico sin trabajo. Nora es enfermera en un hospital público. Lucía es empleada en una librería. Cuatro historias y una metrópoli en blanco y negro de cielos nublados. Ninguno de ellos se conoce entre sí, sólo son habitantes de la ciudad de Córdoba.

Ganadora del premio a mejor película en la competencia argentina del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Notable trabajo dirigido por la cordobesa María Aparicio, concebido como un relato coral sobre los vínculos de un puñado de personajes que son abordados con un nivel de sensibilidad y belleza fuera de lo común en el cine actual.

Sobre las nubes / Argentina / 2022 / 143 minutos / Apta para todo público / Dirección: María Aparicio / Con: Eva Bianco, Malena León, Leandro García Ponzo, Pablo Limarzi, Juana Oviedo.

Aftersun

Sophie reflexiona sobre la alegría y melancolía de unas vacaciones que tomó con su padre 20 años antes. Los recuerdos llenan los espacios, mientras intenta reconciliar aquel momento aparentemente feliz con las heridas y cuentas pendientes de ese pasado. Narrada con un notable tono de sutileza, esta ópera prima de la directora y guionista escosesa Charlotte Wells, se convirtió en una de las revelaciones del Festival de Cannes de 2022.

Paul Mescal fue recientemente candidato a llevarse el Oscar a Mejor actor protagónico por su gran trabajo en esta película.

Aftersun / Reino Unidos-Estados Unidos / 2022 / 101 minutos / Apta para mayores de 13 años / Guion y dirección: Charlotte Wells / Con: Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall y Sally Messham.

Cine debate sobre género y memoria

La casa de Argüello (documental)

Valentina, hija de Fátima, nieta de Nelly y madre de Frida. reconstruye frente a cámara la historia de su familia. Los huesos de su tío, desaparecido en la última dictadura militar, son encontrados y su restitución abre una herida. Valentina bucea en el doloroso pasado familiar a través de cuatro generaciones de mujeres, descubre nuevas capas, donde el dolor de lo vivido cobra una nueva forma.

La casa de Argüello / Argentina / 2020 / 82 minutos / Dirección: Valentina Llorens / Guión: Alejandro Carrillo Penovi, Leonel D´Agostino, Valentina Lloresns.

Archivo de la memoria trans (primer capítulo de la serie)

Archivo de la Memoria Trans reúne las imágenes y relatos de mujeres trans de más de 50 años, preservando la memoria de aquellas que sufrieron los atropellos de la policía, el abandono del Estado y la hostilidad de la sociedad que asistió, indolente, a un silencioso genocidio. Cinthia, Edith, María Belén y Trachyn, sobrevivieron. Ellas le hicieron frente al dolor y la injusticia con humor y creatividad, pero también con organización y comunidad. Primer capítulo de los cuatro que conforman la serie.

Archivo de la memoria trans / Argentina / 2021 / 20 minutos / Dirección: Mariana Bomba y Agustina Comedi / Con: María Belén Correa, Cinthia Aguilar, Edith “La Tajo” Rodríguez y Julieta “La Trachyn” González.

Ciclo Inquietante cine francés se proyectará

Bajo la arena

Durante años, el matrimonio formado por Marie y Jean ha pasado unas felices vacaciones en la región de las Landas, al oeste de Francia. Pero este verano, durante una siesta de Marie en la playa, su marido desaparece sin dejar rastro.

Aclamado drama intimista de François Ozon, que tuvo 3 nominaciones a los Premios César, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz (Charlotte Rampling).

Sous le sable / 2000 / Francia / 95 minutos / Apta para mayores de 16 años / Dirección: François Ozon / Con: Charlotte Rampling, Bruno Cremer, Jaques Nolot, Alexandra Stewart.

La ceremonia

Sophie(Sandrine Bonnaire), una extraña y reservada empleada doméstica, comienza a trabajar para los Lelievre, una familia de clase acomodada de Londres. Sofocada por sus propios secretos, Sophie encuentra una amiga en Jeanne (Isabelle Huppert), una desequilibrada e inteligente empleada del servicio de correos, quien la conduce a revelarse contra sus burgueses empleadores. Así, Jeanne ingresa en la casa desatando la tragedia y el horror.

Isabelle Huppert ganó por su magnífica interpretación el Premio César como Mejor Actriz Protagónica y el mismo galardón en el Festival de Venecia.

La cérémonie / Francia- Alemania / 1995 / 112 minutos / Apta para mayores de 13 años / Dirección: Claude Chabrol / Con: Isabelle Huppert, Sandrine Bonnaire, Jean-Pierre Cassel.

La comedia de la inocencia

Un niño que acaba de cumplir nueve años, es sumamente inteligente y fan de las videocámaras. Después de actuar de una manera muy extraña en su cumpleaños, el chico asusta a su madre insistiendo que ella no es su madre verdadera. Se dirige a ella como "Ariane" y le convence para llevarle a casa de su madre verdadera, Isabella. Isabella reclama al pequeño como su hijo, a pesar del hecho que su hijo Paul se ahogó hace 2 años. Y así empieza la extraña relación entre las dos mujeres y el niño...

Aclamada película francesa del director chileno Raúl Ruiz. El film estuvo nominado al León de Oro como Mejor Película en el Festival de Venecia.

Comédie de l'innocence / Francia / 2000 / 95 minutos / Apta para mayores de 13 años / Dirección: Raúl Ruiz / Con: Isabelle Huppert, Jeanne Balibar, Charles Berning