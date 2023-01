Dos artistas mendocinas camino a Broadway

“Ir a Brodway para una artista que hace teatro musical creo –y es mi opinión- es como ir al lugar de las grandes ligas. Si bien en Mendoza y el país hay grandes profesionales para estudiar y de los cuales he aprendido un montón, allá son los papás. El teatro musical nació en Europa, pero el teatro musical como lo conocemos nosotros, estilo Brodway, es el de Estados Unidos. Se apropiaron un poco del género, en el buen sentido, y lo hicieron a su manera y de ahí al mundo. En Nueva York es el lugar donde más se ha desarrollado el género. Es como ir a la meca del teatro musical”, cuenta Claudia Racconto.

Destino Broadway: un sueño que podés ayudar a cumplir

Racconto y Pereira obtuvieron la beca “Tu experiencia Brodway” para capacitarse específicamente en teatro musical (el programa ofrece otras becas para cantante, bailarín y músico profesional). El pasaje de avión tiene una fecha clara: enero del 2024, pero hasta que llegue el día y se concrete el sueño de ambas necesitan ayuda de la comunidad.

“Jamás pensé en aplicar realmente a la beca por el dinero, porque sé que aunque te den lo que más pueden ellos, igual en estos momentos del mundo es muy caro y yo no tengo unos ingresos tan grandes como para afrontarlo, entonces en un principio fue no, pero cuando audicioné me vi allí y dije: por ahí esto es ahora”, cuenta la actriz.

Como lo que otorga la beca no es suficiente como para solventar toda la experiencia, las dos artistas vienen generando desde hace tiempo distintas acciones que les permitan recaudar el dinero que necesitan para viajar.

Con este objetivo el próximo 4 de febrero se realizará el espectáculo “Concierto Brodway” en el Teatro Tajamar. Un espectáculo musical que contará con la actuación de importantes artistas que generosamente, se han sumado a la cruzada para deleitar al público con sus talentos.

“Cuando compres tu entrada para este mega concierto nos estarás colaborando para los gastos, que son bastantes en estos tiempos, para realizar este sueño de perfeccionarnos con los más grosos”, invitan las artistas.

El show contará con la participación de ambas y de Cristian Ojeda, Natalia Marquet, Gladys Silione, Meli Gregorio, Paola Falciani junto a Gustavo Rodger, Camila Acosta junto a Gastón García, Pupi Quinones, Gonzalo Bendelé y más sorpresas.

“Mi pasión es la actuación en cualquiera de sus aristas. Y cantar. Son las formas de expresarme al mundo. De entregar mi esencia y reconocerme viva, verdadera. Y así poder llegar a las personas para hacerlas sentir, reflexionar, divertirse, pasar un momento agradable. Mi meta es seguir aprendiendo cada día más de ese intercambio”, apunta la biografía de Claudia Racconto. No falta nada para seguir ampliando esos horizontes.

Concierto Broadway