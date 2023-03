Día de la Memoria con 10 obras de teatro gratuitas

El próximo Día de la Memoria podrán disfrutarse 24 horas de teatro gratuito con títulos en carácter de estreno que mucho hacen al recuerdo y la memoria de los argentinos con los siguientes títulos: Antes que me olvide con Enrique Pinti; Las canciones que nunca volví a cantar con Nacha Guevara; Como hace 3.000 años con Héctor Alterio; La nona con Pepe Soriano; Hoy como ayer con Susana Rinaldi (un musical intimista con los poemas textos y canciones de María Elena Walsh); Simplemente Eladia con Susan Ferrer un unipersonal creado sobre los textos poemas y canciones de Eladia Blazquez; Eva y Victoria en la versión dirigida por Manuel Gonzalez Gil; J.Timmerman escrita y dirigida por Eva Halac; De eso no se canta, el espectáculo creado por Pablo Gorlero; y Nada del amor me produce envidia, de Santiago Loza.