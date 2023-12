Dawer Cortez, el que más conoce al Teatro Independencia

Daniel Hernán Wenceslao Cortez es conocido en el mundo de la cultura de Mendoza como Dawer . “Este apodo me lo puso mi mamá, Wenceslada, que unió los nombres. Cuando salía a buscarme para volver a casa era más fácil llamarme Dawer que todos los nombres… y quedó así” cuenta el hombre que más conoce al Teatro Independencia , ya que está a cargo de la iluminación del mismo y de cientos de actividades más que haya que llevar adelante.

“Tenemos que rendir examen cada cuatro años porque las gestiones van cambiando pero nosotros -los técnicos- vamos quedando. Cierta vez, llegó un nuevo director con la firme intención que querer echarme. Me preguntó: ‘¿A qué se dedica usted, Dawer?’ Le dije que era jefe técnico, maquinista, sofista, iluminador, puestista, realizador y todo que lo que se imaginara. Acá, cada cuatro años hay que pagar derecho de piso ” destaca.

Y, como siempre se ha dicho y sugerido, la pregunta era inevitable: ¿hay fantasmas en el Teatro Independencia? “Claro que que hay… yo me llevo muy bien con ellos. Los fantasmas de los muertos no hacen nada. Pero si me cuido mucho de los fantasmas vivos” dice sonriendo.