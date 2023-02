Darío Sosa, del Ballet Folklórico Nacional al teatro griego

-Ahora… ¿sos integrantes del Ballet Folclórico Nacional, girás por el mundo bailando y no has estado en ninguna Vendimia?

-No se ha dado. He bailado en Vendimias de San Rafael pero nunca pude estar en una Central.

-¿De qué parte sos de San Rafael?

-Nací en Goudge y cuando era muy chiquito nos fuimos con mi familia a la Ciudad de San Rafael y ahí aprendí a bailar, en una academia. Yo iba a cuarto grado. Después nos fuimos a vivir a Río Negro y allí tuve la fortuna de estudiar con unos maestros rusos armenios. Tengo un título en danza clásica.

-¿Cómo llegaste al Ballet Folclórico Nacional?

-En el año 2005 estuve becado por la escuela de Julio Bocca y viví un año en Buenos Aires. Cuando terminé volví a Río Negro, me recibí y empecé a trabajar. Por esas cosas que tiene la vida, una amiga que vive en Alemania me manda la información de que había una audición en el Ballet Nacional. Lo pensé y creo que la noche anterior a que fuera la audición decidí ir a probarme. Fueron dos días de audición, sumamente agotadores pero sumamente gratificantes. En un momento estaba en la final y dije: “Si no entro, no importa porque esa felicidad de medirte con excelentes bailarines es maravilloso”. Ahí me tocó competir con compañeros que tengo hoy en día.

-¿Y ahí quedaste en el Ballet?

-Si, y ese fue un cambio de vida. La audición fue en noviembre y yo ingresé a los ensayos en febrero de 2012. Fue un cambio total de vida porque en Río Negro tenía trabajo, pareja y toda una vida. Pero me fui a Buenos Aires.

-¿Cómo es esta en el mejor elenco de ballet folclórico del país?

-Hay que trabajar mucho. Son muchas horas de ensayo y exigentes. Me ha permitido viajar, conocer lugares increíbles, disfrutar de artistas maravillosos y poder salir del país como artista.

-¿Cómo llegaste a “Juglares de Vendimia”?

-Conozco a Sara Verón desde hace muchos años y siempre hemos hablado sobre la Vendimia. Esta vez, cuando se enteró que había ganado el grupo al que ella pertenecía me llamó y me dijo que iba a estar en la Vendimia. Me tuve que tomar una licencia del Ballet para poder estar acá y la verdad es que lo estoy disfrutando de una manera increíble por hay un grupo humano espectacular, desde la dirección hasta mis compañeros bailarines. He tenido también la alegría de encontrarme con colegas de San Rafael.

-Estás en la etapa de cumplir con tus sueños…

-¡Claro que si! El año pasado cumplí un sueño frustrado que era bailar con el Ballet de la Capital, cosa que cuando era adolescente soñaba hacer. Y hoy estoy en “Juglares de Vendimia” que me permite cumplir con este sueño tan grande.