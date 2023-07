Cine Universidad: llega "Oppenheimer" y vuelve "Parque Central"

Una película producida por El Generador, rodada completamente en Mendoza, protagonizada y dirigida por José Kemelmajer, junto a Axel Rezinovsky como codirector.

Parque Central / Argentina / 2022 / 84 minutos / Guion: Diego Niemetz, Ariel Benasayag, José Kemelmajer / Dirección: José Kemelmaje y Axel Rezinovsky / Con: José Kemelmajer, Gustavo Torres, Aníbal Villa, Horacio Ramos, Ernesto Suárez, Paula Sinay, Flavia Reta.

“Volumen 0” de Pasado Verde: Capítulo 2 de Sesiones Proyectadas

Mientras se aguarda la esperada presentación de su último disco en el Bustelo, Pasado Verde junto a Casi Casi Viernes proyectan Volumen 0 en el marco del ciclo Sesiones Proyectadas. La función será el viernes 28, a las 21 en la Sala Verde de la Nave UNCuyo.

Volumen 0 es la primera live session producida por Pasado Verde y filmada en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza, en agosto de 2021 durante la etapa de distanciamiento social obligatorio.

Dirigida por el realizador audiovisual Tom Escobar, quien estuvo al mando de los videoclips más vistos de la banda “El Plan”, “El Monstruo” y “Sabes dónde encontrarme”.

Blondi

Narrada en clave de inteligente y sensible comedia, esta película que protagoniza Dolores Fonzi y que también marca su debut como directora, gira sobre temas trascendentes como el amor y la libertad. Mientras la película hace foco en el vínculo cotidiano entre una madre y su hijo, habla sobre distintas formas de maternidad y crianza, el ensamble entre la juventud y la madurez, las libertades individuales y los nuevos paradigmas de sororidad. En el elenco de esta elogiada ópera prima se destacan además de Dolores Fonzi, figuras como Leonardo Sbaraglia, Carla Peterson y Rita Cortese.

Blondi / Argentina-Estados Unidos-España / 2023 / 87 minutos / Apta para mayores de 13 años / Dirección: Dolores Fonzi / Con: Dolores Fonzi, Carla Peterson, Rita Cortese, Toto Rovito y Leonardo Sbaraglia.

Sala Azul

Close

La emotiva y contundente historia de Close gira alrededor de la estrecha amistad entre Leo y Remi, dos adolescentes que cursan el primer año de la escuela secundaria. En medio del bullying que reciben de sus compañeros, los protagonistas de este relato se acompañan cada vez más en su vida cotidiana, hasta que empiezan a asomar algunas diferencias y búsquedas personales de ambos. Con una mirada tan sutil como detallada, el director Lukas Dhont aborda el vínculo de estos chicos, a la vez que indaga en las contradicciones con el mundo de los adultos. Un noble y profundo film que ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes y estuvo en carrera por el Oscar a Mejor película internacional.

Close / Bélgica-Francia-Países Bajos / 2022 / 104 minutos / Apta para mayores de 16 años / Dirección: Lukas Dhont / Con: Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emili Dequenne, Léa Drucker, Kevin Janssens, Marc Weiss, Igor Van Dessel y Léon Bataille.

Extrañeza

Durante un viaje a Sicilia en 1920, Luigi Pirandello conoce a dos actores aficionados que ensayan un nuevo espectáculo. Este inesperado encuentro traerá grandes sorpresas, tanto para el famoso novelista y dramaturgo, como para aquellos artistas de un elenco vocacional de pueblo. Nominada a 14 premios David Di Donatello, esta película constituye un imperdible retrato del autor de la legendaria obra Seis personajes en busca de un autor.

La stranezza / Italia / 2022 / 103 minutos / Dirección: Roberto Andò / Con: Toni Servillo, Salvatore Ficarra, Francesco Picone.

Freaks (ciclo: “Historia del cine ilustrada”)

Audaz e inolvidable película que combina elementos de melodrama y cine de terror, ambientada en la trastienda de un circo y las tensiones que surgen por el malicioso complot de una trapecista y un fisicoculturista, que planean quedarse con la fortuna que hereda un enano, cuyos aliados son un puñado de personajes que van desde unas hermanas siamesas, hasta un artista tragasables.

Freaks / Estados Unidos / 1932 / Apta para mayores de 13 años / 64 minutos / Dirección: Todd Browning / Con: Wallace Ford, Leila Hyams, Olga Blacanova, Harry Earles.

David Bowie: A Reality Tour (ciclo: miércoles melómanos)

Grabado en Dublin en 2003, este impresionante show fue parte de la última gira que el gran David Bowie presentó sobre los escenarios de varias ciudades del mundo, con 112 presentaciones en total.

El setlist pasea alrededor de algunas de las canciones más icónicas del "Duque" a lo largo de más de 30 años de carrera. Desde clásicos como Rebel Rebel, Fame, Under pressure, Life on Mars?, Ashes to ashes y Heroes; hasta joyitas como The loneliest guy, Hallo Spaceboy, The Motel, Slip away y Loving the alien.

La banda aporta un sonido contundente y muy atmosférico, incluyendo a talentos como Earl Slic (guitarra), Gail Ann Dorsey (bajo y voces) y Sterling Campbell (batería), entre otros.

Las entradas de la Sala Verde tienen un valor general de $800 y de $700 para estudiantes, egresados, personal de la UNCuyo y personas jubiladas. Las entradas para la Sala Azul tienen un valor general de $600 y de $500 para estudiantes, egresados, personal de la UNCuyo y personas jubiladas.

Días y horarios

Sala Verde

Viernes 28

19:00 Parque Central

21:00 Sesiones proyectadas: Pasado Verde

22:00 Oppenheimer

Sábado 29

19:00 Blondi

21:00 Oppenheimer

Domingo 30

18:30 Blondi

20:30 Oppenheimer

Martes 1

20:30 Oppenheimer

Miércoles 2

20:30 Oppenheimer

Sala Azul

Viernes 28

21:30 Extrañeza

Sábado 29

19:30 Extrañeza

21:30 Close

Domingo 30

19:00 Freaks (del ciclo “Historia del cine ilustrada”)

21:00 Extrañeza

Martes 1

21:00 Close

Miércoles 2

20:50 David Bowie: A Reality Tour (del ciclo “Miércoles melómanos”)