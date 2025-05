Ni en Netflix ni HBO Max: dónde ver 'Babygirl: Deseo prohibido', el thriller erótico del momento

Babygirl película.jpg Nicole Kidman y un encuentro romántico que busca romper esquemas.

Además, el portal The Hollywood Reporter señaló que si bien "No es demasiado profunda y podría ser 10 minutos más corta", ofrece "una diversión perversa y jugosa de las que ya no abundan". Incluso otros rescataron que: "Esta electrizante película, que se estrenó en Venecia entre aplausos y vítores, reconvierte las neurosis actuales en una despiadada máquina de tortura", destacó Telegraph.

Reparto principal

Nicole Kidman: Romy Mathis

Romy Mathis Harris Dickinson: Samuel

Samuel Antonio Banderas: Jacob Mathis

Jacob Mathis Sophie Wilde: Esme

Esme Esther McGregor: Isabel

Isabel Vaughan Reilly: Nora

Nora Victor Slezak: Mr. Missel

Mr. Missel Leslie Silva: Hazal

Hazal Gaite Jansen: Hedda / Scarlett

Hedda / Scarlett Robert Farrior: David

Más de Nicole Kidman: sus 3 series y películas más destacadas

En películas:

Moulin Rouge: Amor en rojo (2001)

En el París bohemio de 1899, Christian (Ewan McGregor), un joven escritor, se enamora de Satine (Nicole Kidman), la estrella principal del cabaret Moulin Rouge. Pero su amor enfrenta obstáculos debido a los planes del club y a un poderoso duque obsesionado con ella.

Las horas (The Hours, 2002)

Tres mujeres en diferentes épocas están conectadas por la novela Mrs. Dalloway de Virginia Woolf: la propia Woolf (Kidman) en los años 20, una ama de casa en los años 50 (Julianne Moore), y una editora contemporánea en Nueva York (Meryl Streep).

‍Ojos bien cerrados (Eyes Wide Shut, 1999)

El matrimonio de Alice (Kidman) y Bill (Tom Cruise) se pone a prueba cuando él entra en un mundo oculto de rituales sexuales tras enterarse de una fantasía de su esposa.

En series:

Big Little Lies (2017–2019) – HBO Max

Celeste (Kidman), una madre con un matrimonio aparentemente perfecto, oculta que su esposo la maltrata. Junto a otras madres de Monterrey, California, su vida se ve envuelta en un crimen que cambia todo.

The Undoing (2020) – HBO Max

Grace Fraser (Kidman), una terapeuta de Nueva York, ve su vida derrumbarse cuando su esposo (Hugh Grant) se convierte en sospechoso de un brutal asesinato. La miniserie es un thriller con giros constantes.

Nueve desconocidos (Nine Perfect Strangers, 2021) – Prime Video

En un exclusivo centro de retiro, nueve personas llegan para sanar sus vidas bajo el mando de Masha (Kidman), una guía espiritual con métodos poco ortodoxos y oscuros secretos.

Tráiler de "Babygirl: Deseo Prohibido"