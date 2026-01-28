¿Adiós a WhatsApp gratis?: Meta prepara una suscripción mensual

Whatsapp está por dar un giro histórico en su modelo de negocios tras el hallazgo de códigos que anticipan una versión premium. La aplicación de mensajería más utilizada busca nuevas vías de rentabilidad mediante anuncios en sus secciones sociales. Por eso, ofrecerá una suscripción paga opcional para quienes deseen mantener una experiencia totalmente limpia.

El hallazgo fue detectado en las versiones beta del sistema operativo Android, donde se observaron líneas de código que hacen referencia directa a un plan de pagos. Esta medida responde a la necesidad de equilibrar los altos costos de mantenimiento de una infraestructura que soporta a más de 3.000 millones de usuarios a nivel global. Aunque la aplicación nació originalmente como un servicio con costo anual, desde su adquisición por parte de Mark Zuckerberg se había mantenido totalmente gratuita, situación que cambiará próximamente con la monetización de sus espacios.

Whatsapp pagogratis ¿Pagarías por usar Whatsapp? El impacto de la publicidad en la aplicación La llegada de los anuncios no afectará a los chats privados ni a los grupos de mensajes, al menos en esta primera etapa de implementación. El contenido promocional se concentrará en las pestañas de "Novedades", donde los usuarios visualizan los Estados y siguen a los Canales de información.

Quienes opten por el plan de suscripción podrán navegar por estas áreas sin ver banners ni videos auspiciados. Una estrategia que Meta ya aplica en mercados europeos para cumplir con las normativas locales de privacidad y opciones de usuario.

Las claves del nuevo modelo de suscripción Aunque todavía no se han confirmado los precios oficiales ni la fecha exacta de lanzamiento en Argentina, los informes técnicos brindan detalles sobre cómo funcionará este sistema: Gestión de pago: La suscripción se realizaría directamente a través de las tiendas oficiales como Google Play Store.

La suscripción se realizaría directamente a través de las tiendas oficiales como Google Play Store. Carácter opcional: Los usuarios que no deseen pagar podrán seguir usando WhatsApp gratis, pero deberán convivir con la publicidad.

Los usuarios que no deseen pagar podrán seguir usando gratis, pero deberán convivir con la publicidad. Espacios publicitarios: Los anuncios aparecerán únicamente en Estados y Canales, manteniendo la privacidad de las conversaciones.

Los anuncios aparecerán únicamente en Estados y Canales, manteniendo la privacidad de las conversaciones. Disponibilidad regional: El despliegue inicial podría priorizar regiones con regulaciones digitales estrictas antes de llegar al resto del mundo. La plataforma de Meta entra en una nueva fase de desarrollo donde la sostenibilidad financiera es la prioridad. Si bien la esencia del mensajero seguirá siendo accesible para todos, el pago por una navegación sin anuncios marca el fin de una era de gratuidad absoluta.

