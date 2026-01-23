23 de enero de 2026
WhatsApp se transforma: cómo personalizar tu perfil

La app de mensajería, Whatsapp, prepara un cambio radical en la identidad de los usuarios. Ahora se podrá agregar una foto de portada estilo Facebook.

 Por Analía Martín

La privacidad y la personalización son los ejes centrales de Whatsapp para este 2026. La aplicación de Meta prepara nuevas funciones que transformarán nuestra identidad digital. La gran novedad es la llegada de las portadas a los perfiles personales, una herramienta visual que permitirá a cada usuario darle un estilo único a su cuenta.

Esta actualización busca acercar la experiencia de mensajería a la de una red social completa. Según las filtraciones de la versión beta (específicamente la actualización 26.1.10.71 para iOS), la nueva interfaz de usuario incluirá un espacio rectangular detrás de la foto de perfil circular.

Cambia la interfaz de Whatsapp

Las nuevas herramientas de personalización

  • Foto de Portada: Al igual que en Facebook o LinkedIn, podrás subir una imagen de fondo que represente tus gustos, hobbies o paisajes favoritos.
  • Usernames (Nombres de usuario): Se espera que para la primera mitad de 2026 se habilite la opción de configurar un "ID" único. Esto permitirá que otros te contacten sin necesidad de tener tu número de teléfono, un salto gigante en privacidad.
  • Control total: Podrás decidir quién ve tu portada con las configuraciones clásicas: "Todos", "Mis contactos", "Mis contactos, excepto..." o "Nadie".

¿Cuándo estarán disponibles estas funciones?

Actualmente, la función de portadas se encuentra en fase de prueba (Beta) tanto para Android como para iOS. Aunque no hay una fecha oficial de lanzamiento global, los reportes indican que el despliegue general comenzará en los próximos meses de este año. Por otro lado, la integración de los nombres de usuario tiene una fecha límite técnica para empresas en junio de 2026, lo que sugiere que la función para usuarios comunes llegará antes de esa fecha.

Durante los próximos meses del 2026, Whatsapp lanzará una gran transformación

Para acceder a estas novedades apenas salgan, es vital mantener la aplicación actualizada desde tu tienda de aplicaciones (Google Play Store o App Store) y revisar periódicamente el menú de "Ajustes" > "Perfil".

