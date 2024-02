Fútbol deluxe: un jeque paró un partido por un penal en contra

El incidente cobra mayor relevancia dada la cercanía en la tabla de clasificación entre ambos equipos, con el Al-Sadd liderando la competencia con 32 puntos, cuatro más que el Al-Wakrah, que se encuentra en segunda posición. Una victoria habría acercado significativamente al dueño de casa a la cima de la tabla, con nueve jornadas restantes por disputarse.

El inusual suceso en el Al Janoub Stadium ha generado debate y expectativa en torno a las implicaciones que podría tener en el desarrollo del campeonato, así como en la imagen del fútbol qatarí a nivel internacional.

El video que recorre el mundo del fútbol

Embed - Cosas de Qatar: el presidente del equipo se mete en el campo a protestar un penalti I MARCA

El antecedente

El hecho fue muy similar al que había protagonizado un jeque de Kuwait en la Copa del Mundo que organizó España en 1982. En aquella oportunidad, el combinado asiático debutó el 17 de junio, y los jugadores conducidos por Carlos Alberto Parreira salieron al José Zorrilla de Valladolid con la intención de introducir al terreno de juego a su mascota: un enorme camello que había viajado con el plantel. El enojo del capitán, Saad Al Hutti, junto con el resto de sus compañeros, hizo que el encuentro ante la ya extinta Checoslovaquia se demore unos instantes, ya que desde la organización no le permitieron ingresar al animal. A pesar de las insistencias de los futbolistas, el cuadrúpedo debió quedarse cerca del estacionamiento durante los noventa minutos que duró el partido. El choque terminó igualado 1 a 1 y los futbolistas se olvidaron rápidamente del problema suscitado.

En su segundo compromiso contra Francia, los kuwaitíes fueron parte de un episodio mucho más repudiable. Cuando faltaban diez minutos para el final, y el marcador se encontraba 3 a 1 a favor de los europeos, producto de los goles de Bernard Genghini, Michel Platini, Didier Six y Abduliz Al Balushi. Fue entonces cuando Alain Giresse recibió una gran asistencia del capitán galo y con una potente definición envió a la pelota al fondo del arco defendido por Ahmad Al-Tarabolsi. Las protestas de los asiáticos se basaron en el sonido de un silbato, similar al del árbitro Miroslav Stupar, que surgió de las tribunas. En medio de los forcejeos, Al-Sheik Fahad Al-Sabah, jefe del Comité Olímpico y de la Federación del Fútbol de Kuwait, saltó al campo de juego portando un misterioso maletín y amenazó al árbitro soviético para que revirtiera la jugada.

Mientras los franceses se sorprendían con el actuar de la guardia civil, el juez anuló el tanto y reanudó el espectáculo con un bote a tierra. Michel Hidalgo, entrenador de “le bleu”, se fue expulsado y amenazó con retirar a su equipo del torneo. En tanto, el hermano del Jefe de Estado del pequeño país petrolero tuvo los deseos de continuar su aventura en el vestuario de su rival, pero en esa oportunidad los organizadores se lo negaron. “La mafia es pequeña al lado de la FIFA. No me importan las sanciones. Yo me iré, pero otro ocupará mi puesto. Yo no obligué al árbitro a que anulara el gol, él lo hizo porque estaba convencido” dijo el Emir para concluir la patética escena que protagonizó, en el choque que finalmente terminó 4 a 1 por el agónico tanto de Maxime Bossis.