Entre una cosa y otra, Tagliafico confesó lo que se suponía de la Copa América

El lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, regresó de sus vacaciones y volvió a estar activo en su canal de Twitch para recordar los partidos disputados en la Copa América de fútbol 2024. “Como la primera vez no hay”, exclamó.

El ex Independiente comparó los títulos obtenidos con la Selección de fútbol de Argentina y las sensaciones que le generó cada uno de los trofeos obtenidos. “Nunca es igual a la primera vez. Se vivió con mucha euforia y felicidad, pero como la primera vez no hay. Festejamos un montón por el esfuerzo que conlleva y ganar algo otra vez con la Selección, pero esa euforia de 2021 o del Mundial no va a existir más”, sentenció.