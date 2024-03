¿Coincidís con Diego Martínez?: "El peor partido de Boca"

El Club Atlético Boca Juniors sufrió una dolorosa derrota en lo que fue el desarrollo de la novena fecha del torneo de la Copa de la Liga Profesional ante su similar de Unión de Santa Fe en un cotejo en donde no mostró categoría. Tras la inesperada caída, según lo relata Perfil en su portal deportivo, Diego Hernán Martínez entregó sus apreciaciones en conferencia de prensa. "No estoy preocupado, sí ocupado. Jugamos el peor partido. Al equipo le faltó fluidez, frescura. Nos enfrentamos a un rival que nos propuso duelos y nos costó resolverlos, Unión fue superior en esa parte. En el segundo tiempo se emparejó, pero no logramos jugar nunca como hubiésemos querido. Siento que fue nuestro peor partido y cuando no jugar bien es justo que pierdas", dijo.