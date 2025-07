Agustín Pinti: orgullo mendocino y ejemplo de esfuerzo en el atletismo argentino

Sobre su tiempo en los 400 metros, explicó: “La verdad que esperaba un poco menos , ya que venía de correr en 46’61, así que esta no fue tan buena, pero me deja contento por las circunstancias”.

Consultado sobre lo que significa esta victoria en su carrera, respondió con sinceridad: “Ojalá sea el puntapié para que algunas marcas se interesen en mi desarrollo deportivo”.

“La preparación fue larga porque nunca descansé después del Sudamericano que se hizo en Mar del Plata”, afirmó. Y no dudó en reconocer a quienes lo acompañan: “Principalmente mi familia me apoya en todo, y también mi entrenadora Paola Ábrego. Además de Move (gimnasio), Daniel Vietto (kinesiólogo), Nico Nasif (nutricionista), Under Feet (plantillas) y la Municipalidad de Maipú. Son muchos más. Tuve que hacer un sorteo para poder viajar, y muchas marcas y personas me colaboraron”.

Con los pies en la pista y la cabeza en el futuro

“Es algo único. La adrenalina que te da representar a Argentina es inigualable”, expresó con emoción sobre competir con la camiseta nacional. Sobre lo que viene, anticipó: “Quedan dos torneos más este año: los JADAR y la Copa de Clubes de Mayores”.

A los jóvenes que están empezando en el deporte, les dejó un mensaje claro: “Tienen que disfrutarlo. Se van a caer más veces de las que pueden contar, pero nunca deben rendirse”.

Y al hablar de los desafíos de combinar deporte, estudios y trabajo en Argentina, fue contundente: “Se hace muy difícil y más en un país que no tiene estructura para que uno pueda estudiar y ser un atleta de alto rendimiento. A eso se suma que tenés que trabajar para poder pagar tu carrera deportiva, lo que desgasta bastante. Pero lo llevamos”.

Para cerrar, dejó en claro su ambición: “Todo deportista desea llegar a los Juegos Olímpicos. Yo ya estuve en unos Juegos Panamericanos Junior, donde obtuve una medalla de bronce. Me encantaría volver, pero esta vez a un Panamericano de mayores”.