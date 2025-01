Cuándo es el próximo fin de semana largo: para unas "minivacaciones".

Enero aún no termina y falta febrero para aprovechar de las vacaciones en el mar, las sierras o la montaña, como los principales destinos turísticos del verano 2025. A su vez, con el calendario de feriados y días no laborables ya establecido, quienes por motivos diversos no pueden viajar en verano o bien, quienes deseen regresar a salir de paseo en las fechas claves del año donde los fines de semana largo se hacen presentes, conocer las fechas y planificar las salidas es fundamental.