Juliana Cassataro, científica argentina, vacuna contra el COVID 3.jpeg La líder científica detrás de la primera vacuna 100% argentina: el desafío de maternar y hacer historia desde la Ciencia

La maternidad, la Ciencia, una pandemia y el sueño de tomar el desafío que hacer una vacuna

Cuando el calendario marcó el año 2020, una pandemia cambió el transcurrir del mundo. Por aquel entonces, los días se limitaban al confinamiento, las noticias daban el conteo diario de las muertes y las esperanzas para salir de esa situación se depositaron en los avances científicos.

En ese contexto Juliana Cassataro se desarrollaba como Investigadora principal del CONICET - Argentina, profesora de la UNSAM, Doctora en Inmunología y madre de dos hijas adolescentes. “Si no es ahora, ¿cuándo?”, contó en diálogo con Sitio Andino al hablar del momento que la llevó a arremangarse el guardapolvo y hacer Ciencia. En medio de la escasez de información y el pánico generalizado, Juliana reunió un equipo de científicos -el cual estaba compuesto en su mayoría por mujeres (de las cuales algunas eran madres de niños muy pequeños)-, y fueron en búsqueda de lo que no se había logrado hasta ahora en el país: desarrollar una vacuna.

¿Cómo fue trabajar en semejante proyecto siendo madre?

Fueron días de mucha exigencia. De sobreexigencia. Yo siempre he sido muy exigente en mi desarrollo profesional, pero en aquel entonces lo fue mucho más. Cuando uno hace lo que le gusta, puede llegar a esos niveles de exigencia y hacer grandes esfuerzos. La maternidad es hermosa pero complicada para el trabajo, porque si no estás perdés oportunidades. Nadie te guarda el lugar, es complicado pero hay que tratar de hacer lo máximo posible, donde sea.

¿No sentías que por el hecho de ser madre te estabas exigiendo más?

Pasa que como es un ámbito en el que de por sí ya hay muchas muchas mujeres, no se puede comparar mucho. Además en ese momento mis hijas ya se podían manejar solas, entonces yo podía estar de lleno en el trabajo. A las compañeras que tenían hijos más chicos sí se les complicó pero lo hicieron igual. Nunca nadie faltó al laboratorio… de hecho creo que yo trabajaba más y era más exigente cuando mis hijas eran chicas que ahora que ya tienen 17 y 21 años.

Juliana Cassataro, científica argentina, vacuna contra el COVID 4.jpeg La líder científica detrás de la primera vacuna 100% argentina: el desafío de maternar y hacer historia desde la Ciencia

En cuanto al desafío de hacer una vacuna en plena pandemia, si bien en Argentina existía la experiencia de desarrollar plataformas para otras vacunas, nunca se había llevado a cabo íntegramente en el país. Para lo cual se asociaron con el Laboratorio Casará en un codesarrollo. “Sabíamos que nosotros no podíamos ir tan rápido como en otras partes del mundo, donde comenzaron a aparecer las primeras vacunas, pero sí podíamos trabajar para lo que justamente se necesitaría un poco más tarde, que son los refuerzos de las vacunas”, contó Juliana. Cuando comenzaron a aparecer las mutaciones del coronavirus, como Alpha, gamma, Delta y Ómicron, las científicas y científicos que formaban parte del equipo de Cassataro ya estaban gestando la vacuna argentina.

“Mucha gente nos pregunta qué necesidad hay de hacer una vacuna argentina si ya están disponibles otras del exterior, o en un momento en el que ya estamos la mayoría vacunados. Pero la realidad es que el virus sigue mutando. Entonces, por un lado, aunque estemos vacunados si el virus muta la respuesta inmune que se indujo por la vacuna previa deja de reconocerlo. Sobre todo los adultos mayores y las personas de riesgo es posible que necesiten refuerzos. Y a la vez, es necesario prepararse para un cambio muy importante en variantes, que podría derivar en una nueva pandemia. Ojalá que no pase, pero si pasa nosotros ya tenemos todas las capacidades logradas y estamos preparados para futuros desarrollos contra COVIC-19. Además de tener ya la capacidad instalada para pensar en nuevos desarrollos ”, explicó Cassataro.

Hoy, Juliana Cassataro es la primera líder científica en Argentina en desarrollar íntegramente una vacuna, desde las primeras etapas en el laboratorio hasta conseguir la aprobación de la ANMAT para que pueda aplicarse. Un logro notable no sólo por una cuestión de género, sino porque es la primera vez que ocurre en el país. Al respecto Casataro reflexiona: “hicimos lo que teníamos que hacer y hablo en plural porque me da un poco de vergüenza que siempre me nombren a mí cuando somos un grupo más grande. Y cada uno de quienes formaron parte tenían años de profesionalismo, estudios e investigación. Nada se dio por arte de magia”.

Juliana Cassataro, científica argentina, vacuna contra el COVID 5.jpeg La líder científica detrás de la primera vacuna 100% argentina: el desafío de maternar y hacer historia desde la Ciencia

Transformar las Ciencias en un lugar con menos desigualdades

¿Creés que las dificultades que nos encontramos las mujeres en la ciencia pueden ser abordadas y suavizadas con políticas concretas o es una cuestión cultural?

Es que todo tiene que ver. Lo que sucede es que hay un formato masculino de liderazgo y no hay un formato femenino. El ejercicio de los roles de liderazgo para las mujeres es algo que pareciera que debemos aprender, mientras que para los hombres parece que les es como “natural” o que no tienen mayores inconvenientes para ejercerlo. A nadie le llama la atención que un hombre sea el líder de un equipo de investigación pero sí me lo preguntan siempre a mí y más cuando la mayoría del equipo es femenino. Y esto es así porque en el campo de las Ciencias Médicas hay mayoría de mujeres, entonces es lógico que en el equipo haya más mujeres que varones.

Por eso es tan importante ver a otras mujeres ejercer roles de liderazgo, no sólo en la Ciencia, no sé, presidentas, empresarias, etc., para ver cómo son sus formas de ejercer esos roles. ¿Y creés que desde la gestión política, dentro del ámbito de la Ciencia, se puede hacer algo concreto para profundizar en formatos de liderazgo femeninos?

Sí. Por ejemplo con el tema de las licencias por maternidad y paternidad. Más allá de si son 90 días o 6 meses, deben ser para ambos sexos. Porque todo ese tiempo que es obligatorio para la madre, también debería serlo para los varones. No sólo por los múltiples beneficios en el vínculo entre padre-hijo que trae aparejado esta licencia, sino porque también es un tiempo en el uno está obligado a estar por fuera del circuito profesional. Mientras los hombres están apartados de sus carreras unos días, nosotras estamos meses.

También vuelvo a las cuestiones de forma. Acompañé a mi hija a la facultad de Ingeniería cuando estaba pensando en sus estudios universitarios y prácticamente todos eran varones. Debería haber una forma para que las Facultades busquen insertar a las mujeres, en lugar de ser tan apabullantes por su impronta masculina. Ésto mismo debería ser para todos, pienso también en los varones que no tienen los mismos recursos económicos que se sienten apabullados. En definitiva, la idea es que el acceso al estudio académico sea más accesible para la mayor cantidad posible de personas.

A finales de la década de 1990, sólo había un 25% de mujeres científicas en todo el mundo. En 2014, este porcentaje pasó a ser del 30%, y en la actualidad, pese a un aumento, alcanzó sólo el 33%, según un informe de la UNESCO. “Todavía falta mucho. Como mujeres que nos gusta mucho nuestro trabajo, o cualquier otra cosa que emprendamos, siempre digo que es importante transitarlo con la menor culpa posible. Todas las contradicciones entre los temas laborales y la maternidad nos hacen difícil, a veces, hacer lo que más queremos”, reflexionó Cassataro respecto al desafío de ser mujer en la Ciencia.