Campeonas: las periodistas que hicieron historia en el mundial

La fecha que marcó un punto de inflexión para los medios argentinos es la del jueves 24 de noviembre cuando ambas se convirtieron en la primera dupla femenina en relatar y comentar en un Mundial al hacerse cargo del match Suiza-Camerún, en el que los europeos se impusieron 1-0.

Con un staff también integrado por Sofía Martínez cubriendo el rol de campo de juego, Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), destacó: "Desde los medios públicos celebramos con profundo orgullo este nuevo hito de las mujeres en pos de la igualdad de género, particularmente en un terreno ocupado hegemónicamente por los varones".

"Desde el minuto uno de la organización de la compleja cobertura del Mundial contemplamos que la participación femenina tuviera un papel especial", insistió la funcionaria a cuento de que, además, la profusa programación del canal de aire público en torno al torneo incluyó a Gabriela Previtera desde Buenos Aires y a Romina Sacher como integrante del programa "Mundo Leo Mundial".

Sofía Martinez con messi.png Sofía Martínez, la periodista cuyo mensaje a Messi se viralizó durante el mundial. Instagram Sofía Martínez

Por entonces y a través de sus redes sociales, la relatora Del Carril destacó: "Voy a tener el orgullo de ser la primera relatora en una Copa del Mundo de la historia de la televisión argentina. Mirar al lado y que esté la siempre profesional Ángela Lerena será otro de los goles. Con mi amiga seremos la primera dupla femenina en un mundial masculino".

A lo que Lerena, a modo de respuesta, indicó: "La red que hemos tejido las mujeres periodistas deportivas es una trama de amor y apoyo que nos sostiene a todas. Nos cocinamos, nos abrazamos, nos enseñamos. Estamos juntas. Y así avanzamos".

La concreción de ese logro profesional de implicancia social no estuvo exento de ataques a través de las mismas redes que pretendieron cuestionar las calidades de las periodistas en una clara reacción a su condición de mujeres, e inclusive no pocas personas usaron viejos tuits de contenido político de Del Carril (ganadora del "reality" "Relatoras Argentinas") para poner en tela de juicio su presencia en la comitiva oficial.

Por esa misma red social y en alusión a ese momento trascendental, el presidente Alberto Fernández escribió: "Hoy disfrutamos del primer partido de #Qatar2022 relatado y comentado por tres mujeres. Es un día histórico para la @TV_Publica, para las mujeres que lo hicieron posible y para todas y todos los que trabajamos por un mundo más igualitario".

En la continuidad de esa comunicación, el primer mandatario agregó: "Felicitaciones @loladelcarril, @Angelalerena y @SofiMMartinez por ser protagonistas de este momento, que refleja el cambio cultural en materia de género que estamos viviendo".

Lola, Ángela y Sofi además tuvieron a cargo la transmisión de los encuentros Canadá-Croacia (el domingo 27) y Canadá-Marruecos (el jueves 1 de diciembre).

Por su parte, la periodista y locutora Natalia Maderna se convirtió en la primera mujer en relatar partidos de la Copa del Mundo en los 85 años de historia de Radio Nacional. Y la operadora técnica Luciana Balarino fue la responsable de emitir el partido final de la Selección contra Francia. "Hoy me toco ser parte de la historia. (...) Hoy fui parte de la transmisión de la final del mundo", tuiteó con orgullo.

En el marco del Mundial Qatar 2022 Natalia fue la voz de dos encuentros: Polonia-Arabia Saudita por la fase de grupos y Japón-Croacia por los octavos de final.

En este último match, que determinó el pase del combinado europeo a la siguiente fase tras una definición desde el punto del penal, además, todo el equipo de transmisión estuvo integrado por mujeres y la acompañaron Viviana Vila comentando, Martu Cartañá y Fabiola Natalio (desde Radio Nacional Bahía Blanca) haciendo "campo de juego", la locución comercial fue de Mariana Gil Laborde y Natalia Lliubaroff estuvo en la operación técnica.

"Esto de entrar en la historia de la radio pública como la primera relatora, es un montón pero es interesante también entenderlo por lo colectivo. Yo creo que a partir de ahí es donde las luchas y los logros empiezan a tomar un sentido mucho más hermoso", dijo Maderna a Télam.

En esa entrevista, quien actualmente se expresa en los micrófonos de Nacional, Futurock y Radio con Vos, y relata partidos de la liga de fútbol femenino en la pantalla de DeporTV, consideró que el hecho de que las mujeres empiecen a ganar espacio en la agenda deportiva se debe "a la militancia feminista".

Maderna sostuvo que junto a sus colegas tienen que "tener fe, optimismo, perseverancia, pero por sobre todas las cosas, seguir con la militancia colectiva para que cada vez seamos más".

En ese sentido, subrayó las históricas presencias de Viviana Vila, con 12 años en transmisiones deportivas, y Ángela Lerena con una década haciendo campo de juego".

"Pero -enumeró- Morena Beltrán es un plus valor, Luciana Rubinska es un plus valor y Lola del Carril es un plus valor, pero ellas son solamente parte de una gran cantidad de mujeres que están en la profesión y no tienen lugar porque no se los otorgan en los medios más allá de cierta práctica de cumplir una suerte de cupo mínimo".

En la señal DeporTV, en tanto, Viviana Vila comandó "Código Qatar" todos los días a las 19.30 acompañada por Bárbara Roskin y por la jugadora de Racing Luana Florencia Muñoz, y con los aportes desde la sede de la Copa del Mundo de Romina Sacher.

Fuente: Télam