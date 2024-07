La pregunta de cuánto tiempo se puede dejar sólo a un perro es común entre los dueños de mascotas , ya que no siempre es posible llevarlos a todos lados. Los expertos coinciden en que el tiempo varía dependiendo de factores como la edad, la raza, la personalidad y las necesidades individuales del animal.

Para los cachorros menores de tres meses, no es recomendable dejarlos solos por más de dos horas . Según la edad del perro, el tiempo que pueden pasar sin supervisión varía. Por ejemplo, entre los cuatro y seis meses, se sugiere un máximo de tres a cuatro horas. A partir de los seis meses hasta los 18 meses, el perro puede quedarse solo de manera gradual hasta un máximo de seis horas.

image.png Mascotas: ¿cuánto tiempo podés dejar sólo a tu perro en casa?

Cuando se trata de perros adultos, entre los 18 meses y los siete años, el tiempo recomendado de soledad puede extenderse hasta ocho horas en casos excepcionales, pero preferentemente no más de seis horas. “Si ya supera esa edad, no te ausentes más de seis horas,” advierten los especialistas. Los perros mayores y aquellos con ciertas condiciones médicas, como problemas de vejiga o diabetes, pueden necesitar salir más a menudo y, por lo tanto, no deben quedarse solos por largos periodos.