La UNCuyo denunció penalmente los hechos vandálicos de la muestra e investigará a docentes

¿Qué se sabe de los responsables?

Frente a los responsables de destrozar las muestras se menciona que hay docentes y alumnos involucrados. Con esa conjetura Sánchez resaltó: “Como universidad he solicitado una investigación sumaria que ya apareció la resolución para determinar si hay responsabilidad de diferentes miembros de la universidad involucrados”.

Hasta que no se investigue y no se establezca la participación no podemos saber que sanción cabe.

¿Qué pasará con la muestra?

Según relató la rectora, las artistas plantearon que se vea “tal como quedó la muestra” para resignificar lo que pasó y de esa forma “llamar al diálogo y a la tolerancia”.

La libre expresión es fundamental, somos diversos, hay que escucharnos hay que hablar de pacificación social y este tema lo vamos a llevar al Consejo Superior para escuchar todas las voces.

Por último, Esther Sánchez, resaltó que mañana en el Consejo Superior tratará el tema y es posible que se creen nuevas comisiones incluso religiosas.