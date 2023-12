Katriel Menéndez, con el arte culinario de Mendoza por el mundo

Menéndez cuenta con una preparación más que respetable a la hora de desarrollar sus actividades, ya que sus sueños de progreso lo llevaron a dejar suelo mendocino para ir a otros rumbos y hacerse aún más fuerte en el arte culinario. Claro está que no olvidó sus raíces de ninguna manera, porque su hoy “emporio” se dedica a la promoción de comida de la República Argentina.

En este sentido, en Sitio Andino hablamos con el protagonista, el cual contó su historia: “Si bien soy Chef Internacional, y he viajado por el mundo especializándome en técnicas de cocina y combinaciones de sabores, puedo decir que soy especialista en Gastronomía Argentina, de ahí deriva el nombre de mi empresa “Argentine Chef”. Aunque amé la gastronomía desde niño cuando comencé a cocinar con mi familia. Mi primer acercamiento en cuanto a un estudio formal en gastronomía fue en el Instituto de Alta Gastronomía Arrayanes de Mendoza, donde estudié y me formé desde el 2005 hasta el año 2008 ” , empezó.

Siguiendo con el tema, el mendocino indicó: “La primera vez que visité Estados Unidos fue en 2010, después de esta experiencia, tuve la oportunidad de trabajar en Dubai, más precisamente en el famoso restaurante Burj Khalifa, y, posteriormente, en un restaurante en República Dominicana. Esto me permitió aprender técnicas culinarias y combinaciones de sabores de grandes chefs internacionales. En 2014, regresé a Estados Unidos y me mudé a Minneapolis, Minnesota, donde viví hasta 2016, cuando me instalé en Washington, DC.”, precisó.