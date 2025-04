Jubilados sin atención traumatológica: continúa el conflicto entre PAMI y los profesionales

Desde el 1 de abril, las personas afiliadas al PAMI están envueltas en una compleja y crítica situación . La problemática tiene que ver con los traumatólogos , ya que no hay profesionales que atiendan la obra social de los jubilados.

Además, también destacó cuál es la posición de ACLISA frente al conflicto que atraviesan los jubilados. “Hay que sentarse a una mesa de diálogo sin medidas extorsivas, hay que dialogar en una mesa sectorial donde estén los traumatólogos, las clínicas y sobre todo PAMI, ya que es el financiador”, reafirmó.

Las personas afiliadas al PAMI están envueltas en una compleja y crítica situación.

Hasta el momento, "no hay un estimado sobre cuánto puede durar la situación y eso es lo más grave", sentenció Torres. A raíz de esto, cientos de afiliados quedaron envueltos en la problemática e incluso, muchos están siendo derivados a hospitales públicos para que reciban la atención adecuada.

Cuál es la posición de los traumatólogos tras la renuncia a PAMI

Los traumatólogos que atienden PAMI en las clínicas, renunciaron a la atención de esta obra social. "No es un corte de servicio. Renunciaron ante la falta de respuestas de las clínicas", explicó Daniel Fraccaro, titular de AMOT, a Sitio Andino.

"Pedían mejoras en los honorarios , desde noviembre. Pero nunca se tuvo una propuesta. El tema es que PAMI arregla con las clínicas y las clínicas contratan a los médicos y ponen las condiciones. No hay ninguna relación de dependencia, ni contrato", agregó.

Además, Fraccaro explicó que "renunciaron a partir del 1 de abril, con el aviso correspondiente a las clínicas". "Al renunciar no hay médicos traumatólogos que hagan prácticas por Pami en las clínicas donde se atiende el PAMI. No es un corte, no están los médicos que atienden PAMI", aclaró.

