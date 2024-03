Jardinería: plantas que absorben la humedad

La humedad en los hogares no sólo es un inconveniente estético, sino que puede desencadenar problemas de salud. Afortunadamente, en el mundo de la jardinería , hay una solución efectiva y estéticamente agradable: las plantas que absorben la humedad . Algunas especies que están al alcance de todos pueden decoran y purifican el ambiente, convirtiéndose en aliadas para mantener un hogar saludable.

Afortunadamente son muchas las opciones que ofrece la naturaleza para combatir la humedad. Entre las plantas aliadas se encuentran el espatifilo, la calatea, la tilansia, la cinta, la menta, la palmera bambú y la hiedra inglesa. Cada una de estas especies no solo embellece los espacios, sino que también contribuye activamente a mantenerlos saludables. A continuación veremos las 3 especies más fáciles de cuidar y encontrar en cualquier vivero.

La cinta, también conocida como planta araña, no sólo es una adición decorativa a cualquier espacio, sino que también es una potente absorbedora de humedad. La cinta es una planta versátil que puede adaptarse a diferentes condiciones de luz y humedad , lo que la convierte en una excelente opción para interiores.

Muchas especies de helechos están adaptadas a crecer en ambientes sombreados y húmedos, donde la competencia por la luz solar es menor. Esto les permite prosperar en lugares donde otros tipos de plantas podrían tener dificultades para sobrevivir debido a la humedad.

Las tilansias: la planta del aire

Las tillandsia o plantas de aire son tan peculiares que no necesitan maceta con sustrato para sobrevivir. Son las plantas que mayor capacidad de deshumidificación tienen. Para hidratarse absorben la humedad del ambiente, ya que al carecer de raíces no tienen posibilidad de hacerlo de otro modo. Al no requerir sustrato tienes mucha más libertad para ubicarlas. Son muy fáciles de cultivar ya que sólo necesitan abono de forma regular, muy pocos riegos y algo de pulverización en ambientes secos.

Integrar estas plantas en la decoración del hogar no solo aporta belleza, sino que también mejora la calidad del aire interior. Conocer las necesidades de cada especie y proporcionarles el cuidado adecuado garantizará que estas plantas sigan siendo aliadas naturales en la lucha contra la humedad en nuestros hogares./Revista AD.