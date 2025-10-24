24 de octubre de 2025
Hoy, 24 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis

Cada 24 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 24 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis, una fecha destinada a informar sobre esta enfermedad, explicar el origen de la efeméride y destacar su finalidad. A continuación, te contamos todo lo que debés saber.

Poliomielitis (2)
Por qué el 24 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis

La poliomielitis, o polio, es una enfermedad infecciosa que afecta el sistema nervioso central. Puede provocar inflamación del cerebro y de las neuronas motoras de la médula espinal, causando atrofia muscular, parálisis temporal o permanente, deformidades e incluso la muerte.

Diversos estudios han demostrado que los niños son los más afectados por esta enfermedad. Para concientizar sobre sus riesgos y fomentar su prevención, se estableció el 24 de octubre como Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis, iniciativa impulsada en 1988 por Rotary Internacional.

Esta fecha también rinde homenaje a Jonas Salk, el investigador estadounidense que desarrolló la vacuna contra la poliomielitis. La efeméride busca fortalecer el compromiso global para erradicar la enfermedad mediante la vacunación y, cada año, se realizan campañas en todo el mundo para generar conciencia sobre su prevención. / diainternacionalde

