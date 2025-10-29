29 de octubre de 2025
Día Mundial de la Psoriasis: cuál es el origen y el significado del 29 de octubre

Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Psoriasis, una fecha destinada a crear conciencia sobre esta enfermedad.

Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Psoriasis, una fecha destinada a visibilizar la gravedad de esta enfermedad, promover su tratamiento y brindar apoyo a las más de 120 millones de personas que la padecen en todo el mundo.

¿Por qué se conmemora el Día Mundial de la Psoriasis el 29 de octubre?

La efeméride se estableció en 2004, durante una reunión de diversas asociaciones de pacientes con psoriasis, que dio origen al Comité Directivo del Día Mundial de la Psoriasis. Poco después, la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis (IFPA) designó el 29 de octubre como la fecha oficial para reflexionar sobre la enfermedad y sus impactos.

El objetivo principal de esta jornada es informar y concienciar a la población mundial sobre los efectos físicos y psicológicos que padecen las personas con psoriasis o artritis psoriásica.

Hoy, más de 50 países impulsan acciones para aumentar la concientización, difundir información veraz, derribar mitos, mejorar las políticas sanitarias y garantizar un tratamiento adecuado, además de visibilizar las necesidades de la comunidad que convive con esta condición.

La psoriasis: una enfermedad que se rastrea desde la antigua Grecia por Galeno de Pérgamo, padre de la farmacia moderna.

¿Qué es la psoriasis?:

La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel caracterizada por la inflamación, descamación y aparición de placas o parches. Suele manifestarse en zonas como codos, rodillas, brazos y espalda, acompañada de picazón, enrojecimiento, dolor o hinchazón.

Las investigaciones sugieren que su origen está relacionado con factores genéticos, combinados con el estrés y el entorno ambiental.

Aunque no tiene cura, sus síntomas pueden controlarse mediante tratamientos tópicos, fototerapia, luz ultravioleta u otras alternativas médicas personalizadas, siempre bajo la supervisión de un especialista.

Fuente: diainternacionalde.com

