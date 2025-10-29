Día Mundial de la Psoriasis: cuál es el origen y el significado del 29 de octubre

Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Psoriasis , una fecha destinada a visibilizar la gravedad de esta enfermedad, promover su tratamiento y brindar apoyo a las más de 120 millones de personas que la padecen en todo el mundo.

La efeméride se estableció en 2004 , durante una reunión de diversas asociaciones de pacientes con psoriasis, que dio origen al Comité Directivo del Día Mundial de la Psoriasis . Poco después, la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis (IFPA) designó el 29 de octubre como la fecha oficial para reflexionar sobre la enfermedad y sus impactos.

El objetivo principal de esta jornada es informar y concienciar a la población mundial sobre los efectos físicos y psicológicos que padecen las personas con psoriasis o artritis psoriásica .

Hoy, más de 50 países impulsan acciones para aumentar la concientización , difundir información veraz , derribar mitos , mejorar las políticas sanitarias y garantizar un tratamiento adecuado , además de visibilizar las necesidades de la comunidad que convive con esta condición.

¿Qué es la psoriasis?:

La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel caracterizada por la inflamación, descamación y aparición de placas o parches. Suele manifestarse en zonas como codos, rodillas, brazos y espalda, acompañada de picazón, enrojecimiento, dolor o hinchazón.

Las investigaciones sugieren que su origen está relacionado con factores genéticos, combinados con el estrés y el entorno ambiental.

Aunque no tiene cura, sus síntomas pueden controlarse mediante tratamientos tópicos, fototerapia, luz ultravioleta u otras alternativas médicas personalizadas, siempre bajo la supervisión de un especialista.

