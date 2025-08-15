Día Mundial del Reiki: origen, significado y por qué se celebra hoy, 15 de agosto

Efemérides

Cada 15 de agosto se conmemora el Día Mundial del Reiki. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 15 de agosto se celebra el Día Mundial del Reiki, una efeméride establecida con el objetivo de homenajear esta técnica de origen japonés que busca mejorar el bienestar físico, emocional y espiritual. A continuación, te contamos todos los detalles.

El Reiki es una forma de terapia energética que se basa en la transferencia de energía curativa a través de las manos. Es considerado uno de los métodos de sanación más antiguos de los que se tiene registro.

Sus orígenes se remontan al Tíbet, hace más de dieciocho siglos, y fue redescubierto en el siglo XIX por el maestro Mikao Usui. De hecho, esta práctica se vincula con antiguos textos escritos en sánscrito, la lengua clásica de la India, con más de 2.500 años de antigüedad.

Tras una sesión de Reiki, los efectos pueden variar según cada persona, ya que cada quien parte de un estado físico y emocional distinto. Además, dependiendo de la corriente que se practique, los resultados pueden manifestarse de diferentes maneras. No obstante, en la mayoría de los casos, se reportan beneficios positivos tanto a corto como a largo plazo.

Cada 15 de agosto se celebra el Día Mundial del Reiki en conmemoración del nacimiento del Sensei Mikao Usui, considerado el padre del Reiki moderno, por haber recuperado y difundido esta técnica milenaria basada en el uso de la energía vital universal, conocida como chi. / Deusto Salud

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran diariamente, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

