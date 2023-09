Covid: la situación en Mendoza y las recomendaciones de las autoridades sanitarias

En diálogo con “Es Por Acá” ( EPA, por Radio Andina FM 90.1 ), la jefa de Inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar, se refirió a la situación del virus Covid en la provincia y deslizó recomendaciones para tener en cuenta. Además, afirmó qu e no hay saturación en las terapias intensivas y que el sistema sanitario está funcionando con normalidad.

En primer lugar, Aguilar se refirió a la circulación de información falsa “que no escapa a lo que ocurrió durante la pandemia”, dijo. Y agregó: “Se ha dicho que hay una nueva variante que es letal, que provoca mayor mortalidad y demás. Esto es falso. Obviamente, van a aparecer nuevas variantes permanentemente porque el virus va modificándose como ocurre con el virus de la gripe año tras año pero no hay mucha desinformación que lo único que consigue es generar preocupación y alarma en la población”, señaló con respecto a la variante XBB de Covid que el propio Ministerio de Salud de la Nación tuvo que salir a desmentir.

En la línea de prevención, Aguilar señaló que ya no se habla de refuerzos sino de dosis y explicó quiénes deben colocársela y cada cuánto tiempo.

Mayores de 50, inmunosuprimidos de cualquier edad: una dosis cada seis meses.

Menores de 50 años con enfermedades crónicas (por ejemplo, diabéticos, pacientes renales, crónicos, pacientes asmáticos, EPOC): una dosis si pasaron seis meses de la última y luego una dosis por año .

(por ejemplo, diabéticos, pacientes renales, crónicos, pacientes asmáticos, EPOC): . Menores de 50 años sanos: una dosis anual , una dosis cada 12 meses.

“Se ha simplificado mucho el esquema, pero es importante cumplirlo porque si actualmente no vemos una saturación del sistema de salud, ni las camas de terapia colapsadas se debe precisamente al efecto de la vacunación, no es por otra cosa. Por lo tanto, tenemos que poner el esquema en valor y, además, retomar las medidas de prevención porque nos hemos relajado y ya no las cumplimos”, expuso.

Estas medidas de prevención son: ventilar los ambientes, lavado de manos. “Si tenemos síntomas, consultar al médico, no automedicarnos y cumplir con los días de reposo”.

No alarmarse

Aguilar indicó que aunque los casos hayan aumentado en todo el país, el dato no debe ser utilizado para sembrar alarma porque “hay que revisar esa información, si hablamos de un incremento de 200% no hay que entrar ni generar pánico porque si yo tengo, por ejemplo, 100 casos por mes y paso a tener 200 por mes, ahí ya es un 100 por ciento de aumento. Entonces, hay que informar que no estamos en una situación de alerta, ni mucho menos”, apuntó.

Y cerró: “No hay que transmitir situaciones de pánico porque estamos en las oscilaciones normales que va a tener el Covid como cualquier otro virus respiratorio. Esto nos da la oportunidad de llamarnos la atención e ir a colocarse la vacuna, hay que tener el esquema al día para que sigamos viviendo con absoluta normalidad como ahora”.