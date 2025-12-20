20 de diciembre de 2025
20 de diciembre: la historia del Día Internacional de la Camisa Arrugada

Cada 20 de diciembre, se celebra el Día internacional de la Camisa Arrugada. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Cada 20 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Camisa Arrugada. Esta efeméride tiene como objetivo promover una reflexión ecológica y de concientización ambiental, lejos de estar vinculada a la moda o a la apariencia personal. A continuación, te contamos más detalles.

camisa arrugada
Todo lo que tenés que saber sobre el Día Internacional de la Camisa Arrugada

En esta jornada dedicada a no planchar la ropa, cada año se recuerda la importancia de dejar de lado la plancha y la preocupación por la apariencia personal. En ese sentido, el 20 de diciembre busca concientizar sobre el cuidado del medio ambiente a través del ahorro de energía eléctrica.

El origen de esta iniciativa surge a partir de organizaciones civiles y no gubernamentales argentinas comprometidas con la protección del planeta. El foco está puesto en reducir el uso de electrodomésticos de alto consumo energético, como la plancha, cuyo uso excesivo contribuye al aumento de la temperatura global y genera impactos negativos en la naturaleza.

Así, para disminuir la huella de carbono, se propone lucir la camisa arrugada sin necesidad de priorizar la prolijidad. De acuerdo con estimaciones, si 100 personas dejan de planchar durante un año, se podría lograr un impacto ambiental equivalente a la plantación de unos 255.000 árboles.

Planchar sin utilizar electricidad ¿es posible?

Para evitar el uso de la plancha y reducir el consumo de energía (lo que también se traduce en un ahorro en la factura de luz), existen métodos simples y caseros para mantener una camisa sin arrugas. Estos son algunos tips prácticos:

  • Lavar las prendas con agua tibia o caliente, utilizando detergente y suavizante, para ayudar a flexibilizar las fibras del tejido.
  • Colgar camisas y vestidos en perchas apenas finaliza el lavado, directamente desde la lavadora. De esta manera, se evitan pliegues y arrugas durante el secado al aire libre.
  • Aprovechar el vapor de la ducha con agua caliente, colgando la prenda en el baño para que el vapor ayude a alisar las arrugas. / diainternacionalde

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 20 de diciembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

