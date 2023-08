Milei y el clave apoyo evangélico que recibió en las PASO 2023

Los acuerdos de las iglesias evangélicas con algunos dispositivos políticos no son nuevos en la política argentina . En 2017, Héctor Hugo Bonarrico -quien supo postularse a la Gobernación en los 2000- formó un frente con los partidos Intransigente y Protectora y, junto a su sello MasFe, arribó al Senado en una histórica elección.

Pero el caso no fue el único . En 2021, el sanrafaelino Víctor Doroschuk fue precandidato por el Partido Federal y el pastor Pedro Alarcón fue por la lista de Dignidad Popular.

Los apoyos, ahora, parecen haberse ido hacia el líder de la Libertad Avanza. Con fiscalización de mesas en distintas partes del país, el fenómeno también se replicó en la provincia.

"Conozco a muchos pastores y a casi todos les gusta. Es algo nuevo y es necesario, no porque los demás sean malos sino porque tal vez se han quedado sin ideas. Además se define como cristiano", indicó a SITIO ANDINO un sacerdote evangélico.

En ese sentido, aseguró que el acompañamiento no fue público pero esto se podría revertir en el camino a las generales. "Muchas veces la gente no se quiere exponer si no saben que su candidato es ganador", consideró.

El suceso no es exclusivo de este país. El pentecostalismo -en sus diversas variantes- jugó un rol importante en la campaña electoral de Jair Bolsonaro en Brasil y también lo hizo en la carrera presidencial de Donald Trump en Estados Unidos.