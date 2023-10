Legisladores de La Libertad Avanza preparan un documento en contra del acuerdo con Macri

Se trata de un golpe duro para el líder libertario porque son casi todos sus legisladores bonaerenses. Los únicos que no firman el documento que rechaza el pacto con el fundador del PRO son Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja.

"En las elecciones generales, no sólo respaldé, sino que defendí con convicción y pasión a Javier Milei, creyendo en valores, principios y una nueva visión para nuestro querido país. Pero hoy, con un sentimiento de profunda indignación y desencanto, me veo en la necesidad de alzar mi voz para comunicar que no puedo, ni voy a acompañar esta sorpresiva alianza entre el partido de Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich", dice un comunicado difundido por Barrionuevo esta mañana.