Kicillof deslizó que Milei tiene contactos con los fondos que litigan para quedarse con YPF

Milei está siempre a favor de los buitres y no del país, siempre a favor de la entrega y no de la soberanía

El repaso histórico del exministro de Economía

Kicillof también dedicó un pasaje importante de su intervención a analizar cuál era la situación de la compañía al momento de su estatización y reivindicar la vuelta de la petrolera a manos públicas.

“La privatización de los ‘90 fue una verdadera desgracia para YPF, la Argentina y las posibilidades de desarrollo del país”, sentenció el gobernador sobre las consecuencias de la puesta de la empresa en manos de la multinacional Repsol.

El mandatario provincial dijo que Argentina se convirtió en un país “deficitario en materia energética por culpa de Repsol” y sostuvo que el yacimiento Vaca Muerta no existiría sin la decisión que se adoptó en 2012, cuando la empresa pasó a manos del Estado argentino.

El mandatario provincial dijo que Argentina se convirtió en un país "deficitario en materia energética por culpa de Repsol" y sostuvo que el yacimiento Vaca Muerta no existiría sin la decisión que se adoptó en 2012, cuando la empresa pasó a manos del Estado argentino.

Sin la expropiación de YPF no habría Vaca Muerta y tampoco recuperación de la producción de hidrocarburos en Argentina. El objetivo era poner a funcionar la empresa en favor de los intereses nacionales, que estaban siendo mancillados por la gestión de Repsol

El debate continuó en redes sociales

Tras la conferencia, el Gobernador expresó sus argumentos a través de la red social X, donde manifestó que el fallo "abrió un debate repleto de imprecisiones y falsedades".

"En primer lugar, es importante recordar que la privatización de la empresa fue una verdadera desgracia que redujo la producción de petróleo y de gas a la mitad, motivo por el que se decidió recuperarla para impulsar el desarrollo de la Argentina", indicó.

Kicillof volvió a resaltar que si YPF no fuera estatal, no existiría el proyecto Vaca Muerta como tal. "Responsabilizo a Milei de cualquier decisión que ponga en riesgo algo tan sensible para los argentinos como son YPF, Vaca Muerta y nuestra soberanía energética", manifestó.