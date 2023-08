Elecciones en ATE: Roberto Macho ganó con el 87% y renovó mandato hasta 2027

En conferencia de prensa, tras haberse escrutado buena parte de las mesas, Macho e Iranzo anunciaron que la tendencia era irreversible e informaron que su espacio alcanzó el 87% de los sufragios.

“Por primera vez en la historia, en las ocho seccionales que tenemos en Mendoza estamos arrasando. El 13% restante se reparte entre las otras dos listas”, especificó la secretaria adjunta.

Por su parte, Macho destacó que desde su asunción se transitó “un largo camino que duró ocho años de construcción”.

“Cuando asumimos nos encontramos un lote y un galpón. Hoy tenemos salones, escuelas, camping, terciarios; y una representación real, fuerte, poderosa y contundente en cada uno de los rincones de la Provincia”, sostuvo el dirigente gremial.

“Eso se debe a la lucha, a las convicciones, coherencia, esfuerzo, a no rendirse y a no arrodillarse. Esta tendencia irreversible de la Lista Verde en toda la provincia va para todos aquellos que quisieron dividir al movimiento obrero, aquellos títeres de los gobiernos y de los partidos políticos que no querían que salieran las urnas. Para aquellos que damnificaron a los trabajadores municipales y provinciales”, continuó.

Y, por último, completó: “Vamos a construir la clase obrera en unidad, porque ATE va a seguir creciendo a como dé lugar”.

ATE es uno de los gremios más importantes de Mendoza. Con más de 20 mil afiliados representa a varios sectores estatales y es uno de los principales actores en las negociaciones paritarias provinciales y municipales, donde mantiene la mayoría de numerosos regímenes.