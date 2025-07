El tenso momento entre Federico Sturzenegger y Luis Majul por el despido de miles de empleados públicos

“ Le devolvimos millones de dólares a los argentinos , que hoy no tenemos que cobrarles para pagar esos 50.000 empleados”, explicó Sturzenegger para justificar la política de ajuste del gasto público del Gobierno Nacional .

Federico Sturzenegger opinó sobre las leyes aprobadas en el Senado

Sturzenegger también habló sobre el paquete de leyes aprobado por el Senado la semana pasada, es decir, el aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la declaración de Emergencia en Discapacidad, que según el Gobierno atentan contra el déficit fiscal: " Es infantil. Le están pidiendo al Ejecutivo gastar más plata pero no le dicen de dónde sacarla. Es como un niño cuando le pide a su madre comprarle un juguete".

El ministro declaró que la Argentina "parte de una situación de superávit fiscal que se viene sosteniendo hace más de un año y medio" y que la economía "crece al 8% interanual".

En esa línea, consideró que los legisladores opositores son "irresponsables". "No le quieren pegar al Gobierno, le quieren pegar a todos los argentinos. Este paquete revertiría la baja de la pobreza. Crearía cuatro o cinco millones de pobres. El peronismo lo hace porque quiere crear problemas. Cree que si nos va mal, ellos vuelven", dijo el funcionario.

Además, le consultaron por las tensiones cambiarias y la posibilidad de una escalada del dólar. "No se va a disparar. Es el precio relativo de dos monedas. Si vos imprimís muchos pesos, su valor cae. Si no imprimís, no", afirmó.

Fuente: NA.