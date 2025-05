El mensaje de Javier Milei en la Fiesta Nacional de la Ganadería

Este sábado Mauricio Macri volvió a criticar a Javier Milei por Ficha Limpia: "No entiendo qué pasa por su cabeza"

Para cerrar, Milei valoró la capacidad del sector para “producir alimentos para más de 500 millones de personas” y envió “afectuosos saludos” a todos los presentes en el tradicional almuerzo.

Luis Petri: “Ustedes demuestran el amor por la Patria”

Previo a leer el mensaje de Milei, el titular de la cartera castrense señaló que tenía un discurso preparado, pero que le pareció “mucho más trascendente” el mensaje de Milei.

Sí aseguró sentirse “orgulloso” de la fiesta, porque “conjuga los valores de la producción, de la patria y de la tradición; y la patria deviene de la palabra padre y el patriotismo es el amor a la tierra de nuestros padres”.

En ese sentido, destacó que los ganaderos del país “demuestran el amor que tienen por la tierra de nuestros padres todos los días”.

fiesta de la ganadrería 2025, almuerzo 01.jpeg Se desarrolló el almuerzo de la Fiesta Nacional de la Ganadería, en General Alvear. Foto: Yemel Fil

La carta completa que Javier Milei envió a la Fiesta de la Ganadería

Estimados integrantes de la Cámara de Comercio e Industria y al pueblo de General Alvear. Me dirijo a ustedes para agradecer la invitación que me enviaran para participar del tradicional almuerzo de la Fiesta de la Ganadería. Lamentablemente, actividades asumidas con anterioridad me impiden acompañarlos en esta especial ocasión.

No obstante, deseo hacerles llegar mi reconocimiento por el valioso aporte que realiza el sector ganadero al desarrollo productivo y económico de nuestro país.

Tanto yo como otros funcionarios hemos expresado en varias ocasiones que este gobierno, lejos de considerar al campo como un enemigo público o como un pozo sin fondo de recursos para financiar proyectos políticos, considera a la actividad agropecuaria una fiel representante de los valores que hacen grande Siendo un ejemplo de trabajo, dedicación e ingenio.

Ustedes son el orgullo del pueblo argentino.

Simultáneamente, innovadores por un lado y guardianes de la tradición, por el otro, custodian nuestras raíces mientras nos proyectan hacia un futuro que estamos construyendo entre todos, como lo demuestran día a día, produciendo alimentos para más de 500 millones de personas.

Deseando que compartan una celebración exitosa, les envío mis afectuosos saludos.

Dr. Javier Milei, presidente de la Nación Argentina.