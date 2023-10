Swap, dólar y descalabro libertario para cerrar la campaña

No fue acto de campaña, pero operó como si lo fuera. Mejor que decir es hacer, el manual uno de política recomienda hacer más decir menos, la modernidad de las redes antisociales fomentó la fórmula de decir y no hacer. Sergio Massa prefirió ceñirse a la vieja fórmula y por lo menos en estas últimas semanas parece haberle dado resultado según lo que informan distintas consultoras y hasta medios lejanos a línea oficialista. El cierre de la ampliación del swap con China, el fuerte operativo de desarticulación de las cuevas dónde se operaba con dólar proveniente de los delitos de fraude al Estado, contrabando y sub y sobre facturación de comercio exterior, calmaron la locura dolarizadora.