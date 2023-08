Sergio Massa: ¿es suerte o son conejos de la galera?

En el mundillo de la política se suele comentar que Sergio Massa es un tipo que, sino tiene suerte la llama sacando siempre un conejo de la galera. Nadie sabe, obviamente si es cierto o no, pero lo que sí parece comprobable es que siempre que está contra las cuerdas le queda un resto de aire y cintura para una finta más y recuperar el centro del ring con un arma fundamental; el pragmatismo político a full.

En las últimas horas asistimos a una nueva función de ese Massa trabajando de Ministro pero con traje el traje de candidato milagroso, única opción para que un Ministro de Economía que (aunque no sea enteramente su culpa) cerrará su periodo con más de 120 por ciento de inflación y anunciando una devaluación de más del 20% de la moneda al otro día de las primarias siga siendo competitivo para el favor del electorado en apenas 20 días.

No solo eso, un trabajo de esta semana realizado con cuestionarios virtuales por parte del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la UBA determinó que un universo del 70 % de quienes no fueron a votar en las PASO sí lo harían en octubre y el 75% de ellos se reparte entre tres opciones votaría en blanco, votaría a Javier Milei y votaría a Sergio Massa con un 25% aproximadamente cada opción. En tanto de los que no fueron a votar solo el 8% optaría por Patricia Bullrich.