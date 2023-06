PASO, más rumores que certezas en las horas finales

Como si no alcanzarán la cientos de incertidumbres y problemas que tiene la Argentina la danza de las candidaturas camino a las PASO 2023 (tanto en el oficialismo como en la oposición) se ha transformado en una verdadera tómbola donde cada uno intenta acertar su juego o candidato.

Ninguna confirmación de nada. Como el perro que se lame a si mismo la dirigencia política argentina vive una etapa de onanismo insoportable. El derrotero de las últimas horas solo lo confirma. A la novela de intrigas del oficialismo Cristimasista se suma el oficialismo albertista que llegó a la máxima expresión de la disociación al hacer un acto para presentar al candidato a Presidente, Daniel Scioli , y a la candidata a la Gobernación bonaerense, Victoria Tolosa Paz , pero no a sus compañeros de fórmula que aún ni ellos saben quiénes serán o podrán ser. Un despropósito absoluto.

Por los rumores más fuertes, por los apoyos recibidos en las redes sociales de dirigentes y funcionarios y por el video todo parece indicar que el nombre del Ministro del Interior es inamovible, sin embargo nadie termina de asegurar (ni el mismo) que Juan Manzur sea el vice. Mientras, el camino a Presidente Provisional del Senado en una gestión de Wado de Pedro parece quedar allanado para Sergio Massa, que a estas horas encabeza una avanzada importante en busca de más espacios en el armado de las listas definitivas.

Solo eso junto a la candidatura de Axel Kicillof a gobernador de Buenos Aires, parece confirmado en el oficialismo que no para de desatar especulaciones y rumores.

Para que todo se entienda menos aún la candidatura de Hugo Moyano a diputado provincial junto a Daniel Scioli abre una serie de interrogantes que no tienen respuesta. Tampoco que una de las jóvenes más lúcidas de los últimos tiempos en la Argentina que cautiva auditorios por miles, Mayra Arena, aparezca en esa lista de diputados mientras asegura tener cercanía de acción y pensamiento con Guillermo Moreno. A lo que hay que sumar al radical Nito Artaza como candidato a Jefe de Gobierno porteño. El cambalache de la lista que prohíja el presidente parece eterno.

PASO 2023 Bullrich oficializa a Petri y Mendoza duda

Mientras tanto en la oposición que pretende ser oficialismo no están mucho mejor. Con 24 horas de delay a la información Patricia Bullrich confirmó a Luis Petri (como adelantamos ayer) con un video a través de redes sociales. La pieza no fue inocente. La fórmula más antiderechos constitucionales presentada hasta ahora decidió dar una fuerte señal con el video de lanzamiento y lo grabaron en la puerta de la empresa láctea Mayol, en la Ciudad de Buenos Aires, una planta que tuvo un largo conflicto sindical con ATILRA el año pasado, denunció penalmente a los empleados y al sindicato y que fue visitada por Bullrich en el medio del conflicto. El slogan “conmigo esto se acaba” en su máxima expresión posible.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1671972589609033757 Luis Petri me acompañará como precandidato a vicepresidente de la Nación. Con Luis, compartimos valores y la misma mirada de lo que la Argentina necesita: orden para progresar. Juntos vamos a liderar con coraje y convicción el cambio definitivo de nuestro país. #LaFuerzaDelCambio pic.twitter.com/Pp8HANVgKl — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 22, 2023

Pero no fue la única señal que las listas de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social en el 2001 está dispuesta a atravesar la pared a su derecha y robarle a Javier Milei los pocos votos que parece tener. El anuncio que el bailarín retirado Maximiliano Guerra será su primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires Avanza en ese sentido. No hace falta recordar que Guerra es una especie de Dipy pero que baila clásico. Sus grados de ignorancia histórica y política son absolutamente similares a juzgar por sus apariciones públicas.

Del lado del alcalde porteño la historia se asemeja mucho a la del oficialismo. La duda sobre su compañero de fórmula se hace eterna y ayer se debatían hasta últimas horas de la noche si endurecerse para competir con Bullrich pareciéndose y confirmar a Gerardo Morales o competir diferenciándose e insistir con el operativo Córdoba o algún radical más moderado… Si es que queda alguno en las filas del centenario partido.

¿Y Mendoza? Es una gran incógnita qué pasará en la provincia. La decisión de la Unión Mendocina de no presentar candidatos, la depresión terminal del peronismo que aún no reacciona y la ida incompatible con el momento del Radicalismo de ofrecer la misma lista de diputados nacionales a Bullrich y Larreta auguran que estamos ante otro hecho histórico, tener los peores representantes en la Cámara de Diputados en mucho tiempo. Ya sea por acción u omisión. Aunque parezca mentira la política mendocina no se cansa de batir récords.