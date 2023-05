Parisi, el autopercibido peronista.

Ante la orfandad de La Cámpora en estas elecciones 2023, que no tenía candidato a gobernador, buscaron a un Parisi que estaba trabajando para Fredi Vila en el ámbito privado; y colocaron como pre candidato a vice al líder del sector, Lucas Ilardo, un histórico y serial despotricador, cuyo ejercicio de la política disruptiva no gusta en la sociedad mendocina. Fórmula que, en definitiva, no sólo no garantiza el éxito, sino que recogerá un escaso porcentaje de votos en los próximos comicios.